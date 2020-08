Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Möchten Sie, dass Ihr Kind an mobilen Vertragsverfolgungssystemen teilnimmt, ohne jedoch ein Telefon kaufen zu müssen? Kein Problem.

Die Stelle, die den drahtlosen Bluetooth-Standard verwaltet, erstellt eine neue Spezifikation, mit der tragbare Geräte zu COVID-19-Trackern werden können. Die Bluetooth Special Interest Group hat angekündigt, das bestehende Smartphone-basierte Vertragsverfolgungssystem, das Exposure Notification System, auf Wearables wie Armbänder auszudehnen.

"Es kann Bevölkerungsgruppen besser ansprechen, in denen die Nutzung von Smartphones nach wie vor gering ist, darunter Kinder in der Grundschule und ältere Erwachsene, die in Pflegeeinrichtungen leben", sagte die SIG . "Ein erster Entwurf der Spezifikation wird voraussichtlich in den nächsten Monaten veröffentlicht und zur Überprüfung verfügbar sein."

Alle bisherigen öffentlichen Systeme zur Rückverfolgung von Verträgen, einschließlich der von staatlichen Gesundheitsbehörden eingesetzten, verwenden das Exposure Notification System und verlassen sich auf die bereits in Smartphones vorhandene Bluetooth-Technologie, um Personen zu benachrichtigen, wenn sie in engem Kontakt mit jemandem standen, bei dem COVID-19 diagnostiziert wurde . Allerdings besitzt nicht jeder ein Smartphone, auch Kinder.

Wenn Ihr Kind jedoch einen Fitness-Tracker oder eine Fitnessuhr besitzt, kann es mit dieser neuen Anstrengung an einem Expositionsbenachrichtigungssystem teilnehmen. Mit anderen Worten, über ihr Bluetooth-fähiges Wearable können auch sie benachrichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe von jemandem mit COVID-19 befunden haben.

Mehr als 130 Unternehmen haben sich bereits einer neuen Arbeitsgruppe für die Benachrichtigung über Bluetooth-SIG-Belichtung angeschlossen, mit dem Versprechen, ihre tragbaren Geräte zu unterstützen: „Es ist unglaublich inspirierend, die Zusammenarbeit der Bluetooth-Community bei der Suche und Schaffung innovativer Möglichkeiten zur Hebelwirkung zu sehen Bluetooth-Technologie zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ".

Schreiben von Maggie Tillman.