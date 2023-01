Pipi machen: Withings U-Scan ist ein intelligentes Urinanalyselabor, das Sie zu Hause nutzen können

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Withings hat den U-Scan angekündigt, ein freihändiges Urinanalysegerät, das Sie zu Hause verwenden können.

Das kieselsteinähnliche Design bedeutet, dass Sie den U-Scan in die Schüssel Ihrer Toilette legen können, so dass Sie darauf urinieren können, damit er Ihre Probe aufnimmt und die Analyse durchführt. Anschließend lässt man ihn einfach in der Toilette liegen.

Sie brauchen sich nicht um die Technik zu kümmern. Sie pinkeln einfach, und der U-Scan erledigt den Rest und sendet die Ergebnisse an die zugehörige App auf Ihrem Smartphone.

Bei der Markteinführung stehen verschiedene Tests zur Verfügung, die etwas technischer sind. Es gibt den Cycle Scan, der den Menstruationszyklus einer Frau verfolgt, und den Nutri Balance, der einen Blick auf den Stoffwechsel, die Hydratation und die Ernährung wirft, wobei die Ergebnisse in der App angezeigt werden.

Das Gerät selbst muss mit Kartuschen für den entsprechenden Test geladen werden. Wenn es Urin erkennt (es kann zwischen Urin und anderen Flüssigkeiten unterscheiden), entnimmt es eine Probe und lädt sie in die Testkapsel. Dort findet die Testreaktion statt, wobei überschüssiger Urin ausgeschieden wird. Das gesamte Gerät wird dann beim Spülen der Toilette durchgespült.

Clevererweise kann das Gerät auch zwischen verschiedenen Benutzern unterscheiden, so dass mehrere Personen das System nutzen und Testergebnisse erhalten können.

Die Kartuschen sind für eine Lebensdauer von ca. 3 Monaten ausgelegt, und das modulare System bedeutet, dass Withings weiterhin verschiedene Tests entwickeln kann, um unterschiedliche Biomarker zu ermitteln.

Das gesamte System wird von der Withings-App unterstützt, mit der Sie Ihre Ergebnisse bequem im Auge behalten, interpretieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Der Zyklus-Scan kann natürlich Aufschluss über die Fruchtbarkeit geben, während die Nutri-Balance den pH-Wert, die Vitamin- und Ketonwerte untersucht, um die Menschen zu einem besseren Lebensstil anzuleiten.

Der Withings U-Scan wird im zweiten Quartal 2023 in Europa auf den Markt kommen und 499,95 € für das Starter-Kit kosten, das das Gerät und eine Kartusche enthält. Danach können Sie ein Abonnement abschließen, um regelmäßig Ersatzkartuschen zu erhalten, oder sie einzeln kaufen.

In den USA wartet der Withings U-Scan noch auf die FDA-Zulassung.

Künftige medizinische Kartuschen für andere Tests müssen noch von den Behörden genehmigt werden.

Schreiben von Chris Hall.