Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn die Wi-Fi-Booster-Optionen von Google in den letzten Jahren eines bewiesen haben, ist es eine ziemlich clevere Idee, einen intelligenten Assistenten in die Wi-Fi-Booster-Einheiten in Ihrem Zuhause zu integrieren, damit Sie Ihr Smart Home verwenden können, ohne zwei verschiedene zu benötigen Geräte aus dem Weltraumzeitalter, die überall im Laden angeschlossen sind.

Auch Vodafone hat eindeutig aufgepasst - es hat gerade ein neues Pro Broadband mit Alexa-Paket auf den Markt gebracht, das Amazons extrem leistungsfähigen Sprachassistenten mit einer Wi-Fi-erweiternden Satelliteneinheit hinzufügt, um sicherzustellen, dass diese schwer erreichbaren Extreme nicht nur bei Ihnen zu Hause sind Signal bekommen, sondern auch Alexa.

Das Paket enthält auch ein hybrides 4G-Breitband-Backup-System für den Fall von Ausfällen sowie den WiFi Xpert-Support von Vodafone, der Ihnen bei der Behebung von Problemen hilft und Sie jeden Monat £ 38 zurückgibt.

Die Hardware selbst sieht auch ziemlich schick aus, ganz in Schwarz und mit einem schicken goldenen Vodafone-Logo der einzige wirkliche Hinweis darauf, wer es gemacht hat (okay, es ist ein bisschen mehr als ein Hinweis). Alexa Hand in Hand mit Ihrem Wi-Fi-System zu haben, ist auch für Familien ein ziemlich nützliches Werkzeug.

Die besten Ring-Sparangebote für Juli 2021: Günstige Angebote für Ring Türklingeln und Kameras von Chris Hall · 6 August 2021

Wie Vodafone betont hat, ist es einfach, nach Zeiten ohne WLAN zu fragen, falls Kinder Schwierigkeiten haben, sich auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren, seien es Hausaufgaben oder tatsächlich etwas rötlichen Brokkoli. Wenn es in diesem Sinne funktioniert, könnte es ein echter Gewinner sein.