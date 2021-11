Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 weitet sein Priority-Prämienprogramm aus, um alle TV-, Breitband- und Festnetzkunden von Virgin Media sowie die traditionellen O2- Mobilbenutzer abzudecken.

Das bedeutet, dass Sie keinen O2-Plan mehr benötigen, um Prämien und Gutscheine zu erhalten und an Wettbewerben teilzunehmen, bei denen Tausende von Pfund an Preisen verschenkt werden.

Darüber hinaus erhält Priority neue Werbegeschenke von Virgin-Marken.

Virgin Media-Kunden können sich jetzt unabhängig von ihrem Telefonnetz in der Priority-Smartphone-App registrieren.

"Priority, eine der besten und meist gefeierten Treueinitiativen Großbritanniens, an Kabelkunden von Virgin Media zu bringen, war der nächste logische Schritt", sagte Jeff Dodds, COO von Virgin Media O2.

"Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Kunden Zugang zu den unglaublichsten Vorteilen der Branche haben, von beliebten High-Street-Marken bis hin zu frühzeitigem Zugang zu den begehrtesten Tickets im Unterhaltungsbereich."

Um dies zu feiern, haben Priority-Mitglieder die Chance, ein Paar aus 800 verfügbaren Tickets für einen exklusiven Auftritt in London zu gewinnen. Afrobeats-Star Wizkid wird am Mittwoch, 24. November 2021, im O2 Forum in Kentish Town auftreten.

Die Verlosung endet am 19. November und ist nur für Priority-Mitglieder.

Andere derzeit angebotene Preise umfassen einmalige Virgin-Ferien, Odeon Limitless-Kinopässe, Virgin Wines-Hüllen und, unser Favorit, Greggs-Geschenkgutscheine.