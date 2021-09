Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 hat seine Gigabit-Breitbandabdeckung auf weitere 1,7 Millionen britische Haushalte ausgeweitet.

Das bedeutet, dass sich jetzt mehr als 10 Millionen Haushalte für die ultraschnellen Geschwindigkeiten von bis zu 1.130 Mbit / s anmelden können.

Der neueste Rollout findet in Blackpool, Cambridge, Leicester, Nottingham, Oxford, Swindon und mehreren anderen Standorten statt. Bis Ende 2021 will der Anbieter sein gesamtes Netz auf Gigabit-Geschwindigkeit umstellen.

„Wir haben ehrgeizige Maßnahmen festgelegten kommerziellen Investitionen in Breitband zu fördern, beschleunigen Roll - out und verbringen £ 5 Milliarden schwer zu erreichende Bereiche verbindet, so bin ich froh , die hervorragende Fortschritte zu sehen Virgin Media O2 macht immer blitzschnellen Gigabit Geschwindigkeiten zu den Häusern und Unternehmen des Landes", sagte der Digitalsekretär der britischen Regierung, Oliver Dowden.

„Unsere Investition hilft Großbritannien, seine Breitbandziele zu erreichen und den Verbrauchern eine zukunftsfähige Konnektivität zu bieten“, fügte Lutz Schüler, Chef von Vigin Media O2, hinzu.

Ein Gig1-Glasfaser-Breitbandpaket beginnt bei 62 GBP pro Monat allein für Breitband. Das ist ein Vertrag über 18 Monate. Es enthält den Router Virgin Media Hub 4.

Virgin Media O2 bietet auch "intelligente WLAN-Pods" ohne zusätzliche Kosten für diejenigen, die mit Wi-Fi-Totzonen im ganzen Haus zu kämpfen haben.

Sie können mehr über Gig1 erfahren und prüfen, ob Ihre Region es auf der entsprechenden Website hier bekommen kann .