Holen Sie sich ein kostenloses Apple TV 4K und ein 12-monatiges Apple TV + Sub mit einem beliebigen 3 4G / 5G-Breitband-Heimpaket

(Pocket-lint) - Three bietet eine Apple TV 4K-Box sowie ein einjähriges Apple TV + -Abonnement als zusätzlichen Süßstoff an, wenn Sie derzeit ein 4G- oder 5G-Breitband-Heimpaket in Anspruch nehmen. Das Angebot gilt ab heute bis zum 17. September 2020.

Drei sagen, dass Sie mit dem Angebot im Laufe eines Jahres 48 Euro für ein Apple TV-Abonnement sparen , aber die Apple TV 4K-Box ist eine sehr schöne Ergänzung, wenn Sie keine haben. Three bietet 5G Home Broadband für 34 GBP pro Monat (zuzüglich einmaliger Vorabkosten von 29 GBP) oder 27 GBP pro Monat und 29 GBP im Voraus für 4G Broadband an.

Nach dem Ende des Geschäfts steigt der Preis für 4G auf 29 GBP pro Monat und für 5G auf 36 GBP pro Monat. Das Angebot gilt nur für neue drei Kunden.

Wenn Sie an 5G denken, ist es erwähnenswert, dass die 5G-Abdeckung von Three immer noch extrem begrenzt ist, es sei denn, Sie leben in London. Der Router, den Sie erhalten, ist Plug-and-Play mit der Lieferung am nächsten Tag, sodass Sie nicht auf den Besuch eines Ingenieurs warten müssen.

Die Nachricht folgt kurz nach der Ankündigung eines iPhone-Tarifs durch EE, der die Streaming-Dienste TV +, Music und Arcade von Apple umfasst.

Schreiben von Dan Grabham.