Tesla macht Sonnenkollektoren und Solardach mit Powerwall zu einem Paket

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tesla ändert die Art und Weise, wie seine Haushaltsenergieprodukte angeboten werden, und Elon Musk kündigt auf Twitter an, dass Solarmodule und Solardächer mit Powerwall gebündelt werden.

Die Produkte sind in den USA seit einiger Zeit separat erhältlich. Die Solarmodule können auf ein vorhandenes Dach montiert werden, während das Solardach anstelle der eigentlichen Dachziegel verwendet werden kann.

Beide Produkte konzentrieren sich darauf, aus Licht Strom zu erzeugen und diesen in Ihr Haus einzuspeisen. Für viele Menschen kann dies verwendet werden, um das Haus mit Strom zu versorgen, bei begrenzter Solarversorgung vom Stromnetz aufzufüllen und in einigen Fällen den überschüssigen Strom an das Stromnetz zu verkaufen.

Solarenergie wird ausschließlich an Powerwall geliefert. Powerwall wird nur zwischen dem Stromzähler und dem Hauptschalterfeld des Hauses angeschlossen und ermöglicht so eine supereinfache Installation und nahtlose Sicherung des gesamten Hauses bei Stromausfällen. - Elon Musk (@elonmusk), 22. April 2021

Powerwall ist Teslas Energiespeicherlösung, die ein weiteres Problem lösen soll und die Speicherung von Energie im Haushalt ermöglicht.

In einer idealen Welt wird Solar verwendet, um den Akku aufzuladen, sodass Sie bei einem Stromausfall eher den Akku als den Griff entladen können. Einige haben Powerwall jedoch verwendet, um Energie außerhalb der Spitzenzeiten zu gewinnen oder um ein Backup bereitzustellen, wenn es einen gibt Stromausfall ohne Solar.

Die neuen Pakete scheinen sich mit einer engeren Integration zu befassen, wobei Tesla beide Hälften der Gleichung liefert, aber möglicherweise die Optionen für Käufer einschränkt. Es kann einige geben, die den Akku nicht wollen oder die Kosten für beide Hälften des Pakets nicht rechtfertigen können.

Natürlich ist es wahrscheinlich, dass einige Leute Panels von anderswo bezogen, um sie mit einer Tesla Powerwall zu koppeln, oder eine Haushaltsbatterie von anderswo, um sie mit Tesla Solar zu verwenden.

Das wird anscheinend nicht mehr möglich sein. Musk macht den Fall, dass die Installation wirklich einfach sein wird, wenn diese beiden Teile harmonisch zusammenarbeiten.

Schreiben von Chris Hall.