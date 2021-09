Tado bringt Echtzeit-Energiekosten in seine App, um Benutzern zu helfen, mehr Geld zu sparen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tado – das Unternehmen hinter intelligenten Thermostaten und Klimaanlagensteuerungen – bringt eine neue Funktion in seine App, mit der Benutzer in Echtzeit sehen können, wie viel ihr Energieverbrauch kostet.

Nachdem die Energiepreise im vergangenen Jahr in Europa ihren höchsten Stand erreicht haben, hofft Tado seinen Nutzern helfen zu können, Energie zu sparen, indem es ihnen zeigt, wie sich ihr Heizverhalten auf ihre Rechnungspreise auswirkt.

Wenn Sie ein Auto-Assist-Abonnement bei Tado haben, kann das neue Tool vorhersagen, wie viel Ihre Energie Sie kosten wird, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Tado sagt, dass es gelungen ist, diese Funktion zu erstellen, indem es die Temperatur in Ihren Heim- und App-Einstellungen mit Daten von Ihrem Zähler (ob intelligent oder manuell) verknüpft.

Die neue Software zeigt Ihnen nicht nur, wie sich Ihre Energieverbrauchsgewohnheiten auf Ihre Kosten auswirken, sondern zeigt Ihnen auch Wege auf, wie Sie beim Heizen und Kühlen zu Hause effizienter sein können.

Auf diese Weise können Tado-Benutzer konkrete Möglichkeiten sehen, wie sie Geld sparen und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck reduzieren können.

Tado ist einer der dienstältesten Hersteller von intelligenten Thermostaten und hat seinen Nutzern im Laufe der Jahre eine Reihe neuer Funktionen zur Verfügung gestellt. Nicht nur die Temperatur im Haus messen und kontrollieren, sondern auch die Luftqualität und erkennen, wann ein Fenster oder eine Tür geöffnet ist.

Seit Jahren zeigt er Ihnen auch an, wie viel Sie durch Ihr Heizverhalten an Energiekosten eingespart haben, jedoch immer nur als Monatsabschluss. Nie in Echtzeit, wenn Sie Ihre Temperatur ändern.

Die neue Echtzeit-Prognosefunktion wird ab heute für ausgewählte Benutzer in Europa eingeführt. Achten Sie also in den kommenden Wochen und Monaten darauf.