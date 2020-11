Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Schwarze Freitag ist fast da und die Deals haben früh begonnen, mit großen Einsparungen bei Tado über das gesamte Sortiment für heute.

Sie können sich ein komplettes Tado Smart Thermostat Starter Kit V3 + mit zwei zusätzlichen Smart Radiator Thermostaten für nur £ 129,90 sichern - satte £ 70 gegenüber dem üblichen Preis.

Dazu gehören zwei Smart Radiator-Thermostate für die Mehrraumsteuerung sowie ein Tado Smart Thermostat und der Rest des Kits, die zum Starten Ihrer Smart Home-Heizung benötigt werden.

Alternativ können Sie sich für das Tado Smart Thermostat Starter Kit V3 + für 99 Euro mit 50 Prozent Rabatt entscheiden und so coole 100 Euro sparen.

Wenn Sie bereits ein Tado-System installiert haben, aber ein neues Tado Smart-Thermostat hinzufügen möchten , erhalten Sie dieses für nur £ 64,90 - über £ 50 gegenüber dem üblichen Preis.

Hier finden Sie weitere Informationen , wie zum Beispiel die Heizkörperthermostate mit 44 Prozent Rabatt.

Die Tado Smart Thermostat-Reihe verbindet sich mit einer speziellen Anwendung für iOS und Android. Es ist auch kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant. Sie können daher die Sprachsteuerung verwenden, um Ihre intelligente Heizung auch aus der Ferne einzustellen.

Schreiben von Rik Henderson.