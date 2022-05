Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gerüchten zufolge entwickeltSonos mindestens seit letztem Sommer einen Sprachassistenten. Nun behauptet der neueste Bericht über das Projekt, dass Sonos seinen Sprachassistenten in den kommenden Wochen endlich einführen wird.

Laut The Verge wird der Sprachassistent mit dem Namen Sonos Voice am 1. Juni 2022 über ein kostenloses Software-Update in den USA eingeführt. Die intelligenten Lautsprecher und Soundbars von Sonos, die die S2-Plattform unterstützen, werden alle Sonos Voice-Unterstützung erhalten. Sonos Voice wird es ermöglichen, die Musikwiedergabe auf diesen Sonos-Geräten über Sprachbefehle zu steuern und dient als Alternative zu Amazon Alexa und Google Assistant, wenn Sie diese Assistenten nicht verwenden möchten.

Ob die Funktion auch in anderen Ländern verfügbar sein wird, wird voraussichtlich zu einem unbestätigten späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Sonos Voice wird wahrscheinlich von Anfang an Apple Music, Amazon Music, Pandora und Deezer unterstützen. Es wird nicht mit Spotify oder YouTube Music funktionieren.

Bei den anderen unterstützten Diensten können Sie Ihr Sonos-Gerät jedoch bitten, einen Künstler, ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste abzuspielen. Alles, was Sie tun müssen, ist, "Hey Sonos" als Weckwort zu sagen. Es sollte weiterhin möglich sein, Sonos Voice neben Alexa zu verwenden, indem Sie das entsprechende Weckwort sagen. Ihr Sprachbefehl wird außerdem direkt auf dem Gerät verarbeitet, das heißt, er wird nicht aufgezeichnet oder in der Cloud verarbeitet.

The Verge berichtet, dass Sonos wahrscheinlich auch eine Soundbar für 250 Dollar ankündigen wird. Sie heißt Sonos Ray und könnte zusammen mit Sonos Voice auf den Markt kommen, wird aber keine eingebauten Sprachmikrofone haben.

