Sky arbeitet mit Zoom für neues Videotelefonie-Gerät zusammen

(Pocket-lint) - Sky hat eine Vorschau auf ein Videotelefoniegerät vorgestellt, das es im Frühjahr 2022 im Rahmen seiner Veranstaltung zur Einführung von Sky Glass auf den Markt bringen wird, eine neue Linie von geschirrlosen Smart-TVs, in die der Service von Sky integriert ist.

Es wurde in Zusammenarbeit mit Zoom entwickelt und ist effektiv Skys eigene Antwort auf das Facebook-Portal, das auf die gleiche Weise in den Häusern der Menschen eingesetzt wird, um ein Videoanrufgerät direkt in ihr Wohnzimmer einzubetten. Mit integrierter Geräuschunterdrückung sollten die Mikrofone Ihre Stimme besser aufnehmen können als Hintergrundgeräusche.

Es wird an der Oberseite eines Fernsehers befestigt und an einen HDMI-Anschluss angeschlossen. Es gibt eine Kamera und Sie können Spiele spielen, an Workouts teilnehmen und mit Freunden und Familie sprechen. Diese Zoom-Integration sollte bedeuten, dass sie mit einer ganzen Reihe von Geräten gut funktioniert und keine Einarbeitung in einen neuen Videoanrufdienst erforderlich ist.

Darüber hinaus kann es Video-Sharing während Sky-Inhalten wie Fußballspielen der Premier League hinzufügen, wobei das Ansehen von Partys und das gemeinsame Ansehen als Feature immer beliebter werden.

Es gibt noch keinen Namen oder zusätzliche Details für das Gerät, außer dass es mit der Zeit zusätzliche Apps erhält. Wann genau dieses Datum im Frühjahr 2022 in einen konkreteren Zeitplan geklärt wird, müssen wir abwarten. Ebenso wurde die Preisgestaltung während der Sky-Veranstaltung nicht diskutiert.