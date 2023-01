Samsungs CES 2023 intelligente Küchentechnologie bringt eine Kamera in Ihren Ofen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung stimmt sich auf die CES ein und kündigt neue smarte Küchentechnologie an, die direkt aus der Zukunft kommt - darunter ein neuer Backofen, der eine Kamera und künstliche Intelligenz enthält.

Die Samsung CES 2023 Enthüllungen müssen mit dem Bespoke AI Oven beginnen, einem Produkt, von dem Samsung verspricht, dass es die Zubereitung von Mahlzeiten zum Kinderspiel macht. Der Grund dafür? Das im Lieferumfang enthaltene AI Pro Cooking System nutzt verschiedene Technologien und eine Kamera, um unglückliche Köche zu warnen, wenn sie dabei sind, ihr Essen anbrennen zu lassen. Darüber hinaus kann die Kamera auch erkennen, was tatsächlich gekocht wird, und so Kochzeiten und Temperaturen für mehr als 80 verschiedene Gerichte und Zutaten vorschlagen.

Der Bespoke AI Oven wird im dritten Quartal 2023 in den Vereinigten Staaten auf den Markt kommen, wobei noch keine Preise bekannt gegeben wurden. Samsung sagt auch, dass der Bespoke AI Oven bereits in Europa erhältlich ist, aber auch hier gibt es keine Preisinformationen.

Zum Bespoke AI Oven gesellt sich der Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with Family Hub, der so ziemlich der längste Produktname ist, den wir seit einiger Zeit gesehen haben. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem 32-Zoll-FHD-Bildschirm, der fast doppelt so groß ist wie der Bildschirm früherer Samsung-Kühlschränke.

Dieser Bildschirm bietet Unterstützung für SmartThings-Dienste und ermöglicht den Empfang von Samsung TV Plus mit mehr als 190 kostenlosen Sendern. Sie wissen schon, für den Fall, dass Sie unbedingt auf Ihrem Kühlschrank fernsehen müssen. Was die Verfügbarkeit angeht, so sollte das Gerät in Nordamerika und Korea in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erhältlich sein.

Schreiben von Oliver Haslam.