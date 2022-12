Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat angekündigt, dass es auf der Consumer Electronics Show (CES ), die Anfang Januar 2023 in Las Vegas stattfindet, einen neuen Kühlschrank vorstellen wird.

Das südkoreanische Unternehmen wird auf der Messe den Bespoke Refrigerator Family Hub Plus vorstellen, der ein 32-Zoll-Full-HD-Touchscreen-Display bietet.

Samsungs Family Hub kam erstmals 2016 auf den Markt, aber das neueste Modell ist der Nachfolger des vorherigen Kühlschranks, der ein 21,5-Zoll-Display hat. Der größere Touchscreen ist für Videos im Hochformat optimiert und bietet außerdem Samsungs TV-Plus-Service, der Zugang zu rund 190 US-amerikanischen und 80 koreanischen TV-Sendern bietet.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Die TV-Kanäle können im Bild-im-Bild-Modus angesehen werden, was ein effizienteres Multitasking ermöglicht. So können Sie zum Beispiel einen Nachrichtensender ansehen, während Sie nach einem Rezept suchen oder Ihre Haushaltsgeräte steuern.

Darüber hinaus können Sie Google Photos mit Ihrem Bespoke Refrigerator Family Hub Plus verknüpfen und der Amazon Your Essentials Service in den USA ist ebenfalls verfügbar.

Samsungs SmartThings Hub ist ebenfalls in den neuesten Kühlschrank integriert und ermöglicht es Ihnen, ihn als IoT-Hub für Ihr Zuhause zu nutzen, indem Sie Lichter, Jalousien, Schalter, Bewegungserkennungssensoren und Türöffnungssensoren von verschiedenen kompatiblen Unternehmen steuern. Mit dem Big Widget ist dies auch auf einen Blick möglich. Außerdem verfügt der Kühlschrank über Rezeptvideos des SmartThings-Kochdienstes und Kunstwerke aus der Bespoke Atelier-App.

Samsung hat noch keine Preis- oder Verfügbarkeitsinformationen für den Bespoke Refrigerator Family Hub Plus bekannt gegeben, aber er wird auf der CES 2023 zu sehen sein, so dass wir sicher einen Blick darauf werfen werden, wie ein Kühlschrank mit der Größe eines kleinen Fernsehbildschirms im wirklichen Leben aussieht.

Prime Early Access Sale: Die besten Angebote des Prime Day 2 in den USA von Chris Hall · 12 Oktober 2022 Amazon Prime Day ist zurück, mit dem Prime Early Access Sale - mit Angeboten für eine Reihe von Produkten.

Schreiben von Britta O'Boyle.