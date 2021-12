Maßgeschneiderte und farbenfrohe Samsung-Kühlschränke werden auf der CES 2022 vorgestellt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung präsentiert derzeit sein erstes maßgeschneidertes Küchenpaket, das farbenfrohe, maßgeschneiderte French-Door-Kühlschränke enthält.

Das Angebot an maßgeschneidertem Küchenzubehör des Unternehmens wird auf der CES 2022 vollständig vorgestellt, wird aber bereits vorgestellt. Das maßgeschneiderte Sortiment umfasst alle gängigen Kühlschranktypen, die Samsung verkauft, einschließlich 3-Türer, 4-Türer und Family Hub-Modelle.

Mit diesen maßgeschneiderten Modellen können Sie das Design des Kühlschranks an den Stil Ihrer Küche anpassen oder ihn ergänzen. Dazu gehören eine große Auswahl an Größen, Konfigurationen und Farben mit einigen hübschen, verrückten Farboptionen. Der Samsung Bespoke French Door Kühlschrank bietet potenziell Tausende von verschiedenen Kombinationen.

Es gibt zwei Oberflächen - Glas und Stahl und jede davon hat eine Reihe von Farben zur Auswahl. Glas umfasst beispielsweise Weiß, Grau, Pink, Charcoal, Morning Blue, Clementine und Sunrise Yellow. Beim Stahlfinish können Sie zwischen Farben wie Tuscan, Mattschwarz, Navy, Smaragdgrün und Edelstahl wählen.

Wie Sie sehen, sind einige dieser Kombinationen sicherlich auffällig und weichen deutlich von der Norm ab. Bei der Auswahl geht es natürlich nicht nur um das Aussehen.

Das maßgeschneiderte Sortiment umfasst die neueste Kühltechnologie von Samsung. Dazu gehören das Beverage Center und der Dual Auto Ice Maker, die Ihnen gekühlte Getränke liefern, wenn Sie sie am meisten brauchen. Die FlexZone, die Zutaten frisch hält, und die Smarts sind auch mit Samsung Family Hub vorhanden .

Im Jahr 2022 wird der Family Hub Samsung TV Plus für nahtlose Fernseherlebnisse in Ihrem Zuhause unterstützen. In ausgewählten Regionen wird auch Amazon Alexa unterstützt, sodass Sie Amazon Music und Nachbestelldienste direkt aus Ihrem Kühlschrank erhalten können.

Erfahren Sie hier mehr über das maßgeschneiderte Sortiment.