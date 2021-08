Samsung SmartThings Edge zielt darauf ab, Ihre Smart-Home-Verbindungen zuverlässiger zu machen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat SmartThings Edge angekündigt, eine Änderung seiner Automatisierungsplattform, die darauf abzielt, die Zuverlässigkeit der Verbindungen im Smart Home zu verbessern.

Edge ist im Wesentlichen eine neue Möglichkeit für SmartThings Hubs, Informationen zu verarbeiten, sodass sich Geräte über ein lokales Netzwerk verbinden können, anstatt über die Cloud zu gehen.

Sofern der Benutzer einen SmartThings-Hub neuerer Generation als die erste Generation besitzt, sollten LAN-basierte, Zigbee- oder Z-Wave-Geräte unter Umgehung der Cloud schneller reagieren können.

In seinem Blog-Beitrag zur Ankündigung von Edge stellte Samsung auch fest, dass die Unterstützung für Matter aktiviert wird, wenn die Open-Source-, vereinheitlichende Smart-Home-Plattform eingeführt wird – etwas, das kürzlich auf 2022 verschoben wurde.

Dadurch ist natürlich auch eine Automatisierung möglich, wenn das Internet im Haus ausfällt und auch die Smart-Home-Übertragung sicherer wird. In seinem Blog-Beitrag über die Einführung von SmartThings Edge weist Samsung darauf hin, dass Benutzer möglicherweise keine Änderungen in der App bemerken, was eine große Verbesserung der Gesamtfunktion seines IoT-Systems darstellt.

Interessanterweise ist dies auch nicht die erste bedeutende Änderung, die wir 2021 an der Samsung-Plattform gesehen haben, da SmartThings Find über das Auffinden der Smartphones des Unternehmens hinausgeht. Auch SmartThings Energy, mit dem Benutzer den Energieverbrauch ihrer Samsung-Geräte verfolgen können, wurde ebenfalls vorgestellt.

Alles in allem also ein positiver Schritt nach vorn für alle, die die Vorteile eines Smart Homes weiterhin nutzen möchten, ohne sich Sorgen um die Internetverbindung machen zu müssen. Wenn Edge in der Lage ist, das zu tun, was auf der Dose steht, könnte dies die Akzeptanz fördern und Frustrationen lindern – und, wer weiß, vielleicht sehen wir dadurch sogar eher früher als später ähnliche Technologien von konkurrierenden Hubs.

