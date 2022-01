Der neueste Roboterstaubsauger von Roborock kommt jetzt mit einem selbstentleerenden und reinigenden Dock

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Roborock hat heute auf der Consumer Electronics Show (CES) 2022 seinen neuesten Flaggschiff-Staubsauger vorgestellt.

Der Roborock S7 MaxV Ultra ist der neueste und beste von Roborock mit einem intelligenten Docking-System, das Ihren Bot entleert, wäscht und für die nächste Reinigung vorbereitet.

Das Unternehmen sagt, dass der S7 MaxV Ultra über seine fortschrittlichste und intelligenteste Technologie verfügt, um die bisher beste Reinigung zu gewährleisten.

Das Ziel ist, Ihr Leben noch einfacher zu machen. Wie Richard Chang, Gründer und CEO von Roborock, erklärte:

"Entgegen der landläufigen Meinung erfordern Roboterstaubsauger tatsächlich immer noch viel Input von den Kunden, sowohl in Bezug auf Wartung als auch Betrieb ... Wir versuchen, dies zu ändern, indem wir unseren Kunden eine noch praxisorientiertere Lösung anbieten, die ein Minimum an Interaktionen mit Das bedeutet, einen Staubsauger zu bauen, der Gegenstände auf seinem Weg, einschließlich Teppichen und Hindernissen, erkennen und anpassen kann, während er sich bei Bedarf selbst entleert und wartet Reinigung."

Dafür verfügt der Roborock S7 MaxV Ultra über ein Dock, das alles verspricht. Im angedockten Zustand wird der Roboter nicht nur entleert, sondern auch gereinigt. Mit seinem Mopp automatisch geschrubbt und Schmutz entfernt. Das Dock kann bis zu sieben Wochen Staub aufnehmen, so dass es mit viel weniger Aufwand weitermachen kann.

Der Roborock S7 MaxV Ultra verfügt auch über ein intelligenteres System für die Navigation in Ihrem Zuhause. Es kombiniert eine RGB-Kamera, strukturiertes 3D-Licht und eine völlig neue neuronale Verarbeitungseinheit, um Wege und Hindernisse zu erkennen. All dies bedeutet, dass es Tag und Nacht ohne Probleme effizient reinigen kann. Er erkennt auch den zu reinigenden Bodenbelag und passt Saug- und Schrubbkraft entsprechend an.

Erfahren Sie mehr über die Roborock S7 MaxV ultra hier .