Ring Spotlight Pro verwendet Radarsensoren für präzisere Warnungen

(Pocket-lint) - Amazon kündigte den Ring Spotlight Pro während seines September-Events an. Er ist mit Radarsensoren ausgestattet, die die Entfernung und den Winkel eines Objekts messen, das sich vor der Kamera bewegt, um eine genauere Warnung zu ermöglichen.

Mit der Ring Spotlight Pro können Benutzer einen bestimmten Schwellenwert festlegen, ab dem die Kamera Bewegungen erkennen soll. Sobald der Schwellenwert überschritten wird, lösen die Radarsensoren die Aufnahme aus und senden einen Bewegungsalarm an Ihr Telefon.

Bewegung wird in 3D erkannt, was laut Amazon bedeutet, dass die Warnungen präziser und genauer sind. Die 3D-Bewegungserkennung unterstützt auch Funktionen wie die Vogelperspektive, die einen Blick aus der Vogelperspektive auf Ihr Zuhause ermöglicht. Die Idee dahinter ist, Ihnen ein vollständiges Bild des Bewegungsereignisses zu geben, z. B. wie sich der Lieferant der Haustür genähert hat oder welchen Weg der Wasserinstallateur von der Seite Ihres Hauses bis zur Haustür genommen hat.

Sie erhalten ein Bild-im-Bild-Layout, unabhängig davon, ob Sie die Live-Ansicht oder den Ereignisverlauf betrachten, das den Bewegungspfad und graue Punkte zeigt, die aufleuchten, um anzuzeigen, wo das Bewegungsereignis begann, bevor die Radarsensoren die Aufzeichnung auslösten.

Neben der Ring Spotlight Pro hat Amazon auch die Ring Spotlight Cam Plus angekündigt. Die Spotlight Cam Plus bietet ein neues Design und verfügt über Funktionen wie Two-Way Talk, Nachtsicht in Farbe, Live View und eine Sicherheitssirene. Sie ist auch mit mehreren Stromversorgungsoptionen erhältlich, darunter Solar, Batterie, Kabel und Plug-In.

Sie können den Ring Spotlight Pro in der Batterie- oder Plug-In-Variante für 229,99 $ in den USA oder 199,99 £ in Großbritannien vorbestellen. Das kabelgebundene Modell wird später in diesem Jahr erscheinen. Der Ring Spotlight Plus ist ebenfalls ab 199,99 US-Dollar in den USA bzw. 179,99 Pfund in Großbritannien vorbestellbar.

Schreiben von Britta O'Boyle.