Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wussten Sie, dass Ihre Ring Video-Türklingel automatisch mit voreingestellten Nachrichten antworten und wie ein Anrufbeantworter aufzeichnen kann?

Darum geht es bei Ring Quick Replies. Die Funktion, die allen Ring-Benutzern (in englischer Sprache) zur Verfügung steht, wurde im Februar 2021 in den USA eingeführt und ist jetzt auch in Großbritannien und Irland verfügbar.

Hier erfahren Sie alles, was Sie darüber wissen müssen und wie es funktioniert.

Es ist eine Funktion, die Sie ein- oder ausschalten können, indem Sie Ihrer Türklingel eine voreingestellte Reaktion zuweisen - auf eine Zeit von unmittelbar bis 20 Sekunden nach dem Drücken der Taste -, die über den Lautsprecher der Türklingel ausgegeben wird.

Es ist auch möglich, dass Ihr Besucher antworten kann, wobei die Türklingel seine Nachricht aufzeichnet, damit Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeben können – wenn Sie also ein Ring Protect-Abonnement haben. Sie benötigen dieses Abonnement nicht, damit Quick Replies funktioniert, sondern nur, um Aufzeichnungen anzuzeigen und anzuhören.

Das Wichtigste zuerst: Sie können Ihre eigene Nachricht nicht aufnehmen; Sie können nur die von Ring bereitgestellten voraufgezeichneten Nachrichten auswählen.

Hier sind die sechs Voreinstellungen – die fünf Sekunden lang sind –, die verfügbar sind:

"Bitte lassen Sie das Paket draußen. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, können Sie dies jetzt tun."

"Wir können die Tür im Moment nicht öffnen, aber wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, können Sie dies jetzt tun."

"Hallo! Wir sind gleich da."

"Entschuldigung, wir haben kein Interesse."

"Danke für Ihren Besuch. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, können Sie dies jetzt tun."

"Hi! Bitte warten Sie. Es kann einen Moment dauern, bis ich antworte."

Ring könnte in Zukunft auch die verfügbaren Presets aktualisieren.

Öffnen Sie die Ring App > tippen Sie oben links auf die drei Zeilen > tippen Sie auf Geräte > wählen Sie Ihre Türklingel aus > tippen Sie auf die Smart Responses-Kacheln > tippen Sie auf den Schalter Schnellantworten, sodass er blau wird > wählen Sie Schnellantwortnachricht > Nachrichtenverzögerung einstellen (von 0 bis 20 Sekunden) > tippen Sie auf Speichern.

Wenn Sie die Kachel Smart Responses nicht sehen, ist Ihre Türklingel möglicherweise nicht kompatibel oder Ihre Ring App erfordert möglicherweise ein Update über den entsprechenden Apple/Google Store.

Wenn Ihr Besucher eine Nachricht hinterlässt, kann dies bis zu 60 Sekunden dauern.

Nicht jede Ring Video-Türklingel ist mit Quick Replies kompatibel. Amazon listet folgende Geräte auf:

Video-Türklingel (2. Generation)

Video-Türklingel 2

Video-Türklingel 3

Video-Türklingel 3 Plus

Video-Türklingel 4

Ring Video Doorbell Pro

Ring Video Doorbell Elite

Ring Door View Cam

Seltsamerweise ist die Doorbell Pro 2 nicht in dieser Liste enthalten, aber wir erwarten, dass sie hinzugefügt wird.

Ja, wenn Sie in der Live-Ansicht sehen, dass Sie die Tür nicht öffnen möchten, können Sie eine der sechs voreingestellten Antworten zum Abspielen auswählen. Das könnte besonders nützlich für die "Entschuldigung, das interessiert uns nicht" sein!

Im Gegensatz zu den Bewegungseinstellungen von Ring, die geplant werden können, können Schnellantworten derzeit nicht zu bestimmten Zeiten oder Daten aktiviert werden. Es ist auch nicht möglich, Quick Reply basierend auf dem Modus einer Türklingel (dh Zuhause/Abwesend) ein- oder auszuschalten. Wir hoffen, dass diese Funktion in Zukunft aktualisiert wird.

