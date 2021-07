Ring redet über Thread, Bürgersteig und es einfach halten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ring ist seit seiner Gründung im Jahr 2013 äußerst erfolgreich. Seine erschwinglichen, intelligenten Video-Türklingeln haben effektiv eine neue Kategorie für sich selbst geschaffen.

Es führte in die Haussicherheit eine Technologie ein, die hauptsächlich auf Unternehmen oder wohlhabende Hausbesitzer beschränkt war, und baute sich dabei einen Ruf auf, der schließlich dazu führte, dass das Unternehmen von Amazon gekauft wurde.

Seitdem haben Kameras, vernetzte Alarme und andere Geräte das Ring- Ökosystem erweitert – und auch Konkurrenten haben begonnen, ihre eigenen Smart-Home-Sicherheitslösungen einzuholen.

Aber während seines relativ schnellen Aufstiegs, vielleicht sogar der Grund dafür, hat Ring an einem Grundprinzip festgehalten, "die Dinge einfach zu halten".

"Wir geben dem Benutzer weiterhin die Kontrolle und machen es dem Benutzer weiterhin einfach, das, was er will, aus seinem System herauszuholen", erklärte Rings Geschäftsführer für EU & International, Dave Ward, uns für die Pocket-lint Podcast Folge 113 .

„Jeder ist sehr einzigartig, die Welt ist sehr vielfältig, wir leben alle in sehr unterschiedlichen Wohnsituationen. Wir alle nutzen unser Zuhause auf ganz unterschiedliche Weise. Wir müssen es den Leuten also leicht machen, ihr Setup so zu konfigurieren, dass es funktioniert Sie.

"Das ist das Einzige, woran wir weiter arbeiten. Das haben wir seit der Gründung des Unternehmens getan und werden es auch weiterhin tun."

Das bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen keine weiteren Innovationen anstrebt. Es behält neue intelligente Konnektivitätstechnologien wie Amazons Sidewalk im Auge, um zu sehen, ob dies das Kundenerlebnis verbessern kann.

Sidewalk ist eine Technologie, die die Konnektivität von intelligenten Geräten, einschließlich Rings, verbessern kann, indem sie effektiv verwendet werden, um ein Mesh-Netzwerk auf Nachbarschaftsebene und nicht auf individueller Ebene zu erstellen. Es ist etwas, das Ring im Auge hat: "Wir werden sehen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt, aber es ist eine Technologie, auf die wir uns freuen", sagte Ward.

"Wir glauben, dass es im Laufe der Zeit für die Verbraucher von großem Wert ist. Wenn wir damit beginnen, es international einzuführen, werden wir sehen, wie das funktioniert."

Thread ist ein ähnliches drahtloses Protokoll, das die Mesh-Konnektivität für mehrere verschiedene intelligente Geräte in Ihrem Zuhause unabhängig von der Marke steuern könnte. Es ist auch auf dem Radar von Ring: „Ich denke, dass die Konnektivität bei all diesen Arten von Standards im Laufe der Zeit definitiv verbessert werden muss. Daher denke ich, dass es eine positive Sache ist, die wir in der Branche sehen, " er fügte hinzu.

„Wir haben immer daran geglaubt, es den Menschen leicht zu machen, und wir haben bereits Integrationen für Dinge wie Amazon Alexa. Sie können eine Ring Video Doorbell nehmen, sie einrichten, mit Ihrem Alexa-System verbinden und dann relativ einfach mit anderen Geräten verbinden .

"Das ist also eines der Dinge, an denen wir im Laufe der Zeit arbeiten werden, basierend auf Kundenfeedback und einem Verständnis dafür, wo die Leute es hinbringen wollen. Aber es scheint im Moment sicherlich eine aufregende Sache in der Branche zu sein."

In Bezug auf die unmittelbarere Zukunft von Ring erklärte Ward, dass das Unternehmen die Dinge weiterhin einfach halten und die besten Sicherheitssysteme mit intelligenten Geräten anbieten wird: „Bei den Geräten, die wir entwickeln, dreht sich alles um Sicherheit und wir werden in diesem Bereich weiterhin Innovationen entwickeln. Es geht darum, Ihr Zuhause so sicher wie möglich zu machen und gleichzeitig die Nutzung für Sie zu vereinfachen."

Das gesamte Interview können Sie sich im Pocket-lint Podcast dieser Woche am Freitag, 23. Juli 2021, anhören.