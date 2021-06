Es sieht so aus, als ob die neue Car Cam von Ring endlich die Deckung aufgebrochen hat

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Kurz vor der Weihnachtszeit im Jahr 2020 kündigte Ring an , in das Fahrzeugüberwachungsgeschäft einzusteigen und Kameras anzubieten, die zum Schutz Ihrer Fahrzeuge beitragen können.

Die Idee ist, dass es Einbrüche erkennen und aufzeichnen kann oder es Ihnen ermöglicht, Gespräche mit den Strafverfolgungsbehörden aufzuzeichnen, wenn sie Sie anhalten.

Was wir nicht genau wussten, ist, wie diese Kamera aussehen könnte. Oder zumindest nicht bis jetzt. Tatsächlich sind wir uns immer noch nicht sicher, ob dies die Kamera im Auto ist, aber es wird spekuliert, dass dies der Fall sein könnte.

Das Einzige, was wir jetzt tun, ist, dass es sehr ungewöhnlich aussieht. Das durchgesickerte Rendering oben auf dieser Seite wurde ursprünglich von TheTapeDrive.com (über ZatsNotFunny) geteilt und zeigt ein Kamerasystem, das an einem abgewinkelten Arm montiert ist.

Auf dem Bild ist nur eine Kamera zu sehen, aber wir wissen, dass die Kamera im Auto zwei haben sollte, aber - wie von Zats spekuliert - könnte das daran liegen, dass sie sich auf der anderen Seite des Kameramoduls befindet.

Dieses Element selbst sieht so aus, als ob es so montiert werden könnte, dass Sie das Gerät schwenken und den Winkel einstellen können. Mit dem Arm, der so konzipiert ist, dass Sie ihn an Ihrem Auto montieren können.

Obwohl wir nicht sicher sind, ob dies die In-Car-Kamera ist, die Ring auf den Markt bringen will, kennen wir bereits einige Details.

Beste frühe Amazon Prime Day 2021-Angebote: Top-US-Angebote jetzt verfügbar von Maggie Tillman · 18 Juni 2021

Wir wissen, dass es Ihr Auto auf Stöße und Einbrüche überwacht und dann eine Warnung über die Ring App sendet, um Sie darüber zu informieren. Es hat auch zwei HD-Kameras und soll sowohl Wi-Fi- als auch LTE-Konnektivität bieten.

Ob dies die Kamera ist oder nicht, ist noch offen. Ring hat das Design noch nicht offiziell vorgestellt. Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis es verfügbar und in der realen Welt verfügbar ist.

Schreiben von Cam Bunton.