Ring Video Doorbell 4 rundet das ständig wachsende Ring-Sortiment ab

(Pocket-lint) - Ring hat eine weitere Ring Video Türklingel angekündigt. Die Ring Video-Türklingel 4 befindet sich über der letztjährigen Ring Video-Türklingel 3 und 3 Plus sowie der Ring Video-Türklingel (2. Generation) der wiederaufladbaren batteriebetriebenen Türklingel des Unternehmens.

Was bringt es der Party? Die Pre-Roll-Funktion von 3 Plus (die Ihnen zeigt, was zur Auslösung eines Bewegungsalarms geführt hat) wurde jetzt in der 4 auf Farbe aktualisiert - die 3 Plus bietet nur Pre-Roll in Schwarzweiß. Dies ist zwar ein willkommenes Upgrade, aber eine relativ geringfügige Verbesserung.

Wie bei den anderen aktuellen Ring-Video-Türklingeln gibt es auch bei einem Ringschutzplan eine erweiterte Bewegungserkennung.

Wir haben Ring gefragt, ob der Start der Video-Türklingel 4 bedeutet, dass die Ring-Video-Türklingel 3 und 3 Plus im letzten Jahr eingestellt werden, aber es scheint, dass beide vorerst bleiben werden: "Zu diesem Zeitpunkt klingeln sowohl die Video-Türklingel 3 als auch Ring Video Doorbell 3 Plus kann weiterhin gekauft werden. Wir werden Sie über zukünftige Änderungen des Ring-Produktangebots auf dem Laufenden halten. "

Selbst wenn sie eingestellt würden, wären sie wahrscheinlich für eine Weile verfügbar. Die Ring Video Türklingel 2 (ersetzt durch 3) ist erst kürzlich bei vielen Einzelhändlern ausverkauft.

Dan Grabham