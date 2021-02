Ring Video Doorbell Pro 2 bringt höhere Auflösung und 3D-Bewegung auf die Party

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ring hat angekündigt, seine hochwertige Ring Video-Türklingel Pro durch eine neue Version zu ersetzen - die Ring Video-Türklingel Pro 2. Die neue Türklingel ist Anfang des Monats durchgesickert .

Kürzlich wurde eine billigere kabelgebundene Türklingel auf den Markt gebracht - die Ring Video-Türklingel mit Kabel - aber diese neue Klingel macht die Ring-Serie mit höher auflösendem Video und erweiterten Bewegungsortungsfunktionen noch besser.

Die große neue Funktion der Video-Türklingel Pro 2, die in den Bereich über der drahtlosen Ring-Video-Türklingel 3 und 3 Plus passt, ist 1536p HD-Video (besser als Full HD bei anderen Modellen) und einzigartig für dieses Gerät, 3D Bewegungserkennung und Vogelperspektive. Das 1536p HD-Video bietet auch Farbnachtsicht, sodass keine Nachtaufnahmen mehr in Schwarzweiß möglich sind.

squirrel_widget_4241085

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, es ist wieder Saison. Die Weihnachtszeit!

Die 3D-Bewegungserkennung verwendet Radar, um Objekte besser zu erkennen, indem deren Entfernung und Winkel vor der Kamera gemessen werden. Dies bedeutet eine noch bessere Kontrolle über Bewegungsalarme, da Sie Entfernungsschwellenwerte auswählen können, ab denen Bewegungsalarme auftreten sollen.

Die Funktion "Vogelperspektive" bietet eine Luftbildkarte Ihres Grundstücks, die zeigt, wo ein Bewegungsereignis beginnt, und Ihnen so etwas mehr Kontext bietet.

Wie bei anderen Ringgeräten gibt es anpassbare Bewegungszonen und Datenschutzzonen sowie Zwei-Wege-Audio mit Rauschunterdrückung. Dieses Mal gibt es ein Array-Mikrofon, um die Klangverzerrung zu begrenzen.

Schreiben von Dan Grabham.