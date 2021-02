Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als würde Ring von Amazon seine schwindelerregende Reihe von Video-Türklingeln um ein weiteres aktualisiertes Modell erweitern. Die Ring Wi-Fi Video-Türklingel Pro 2 ist durch Best Buy Canada durchgesickert, wie von ZatzNotFunny entdeckt.

Als Nachfolger des Ring Video Doorbell Pro kostet es in Kanada 325 US-Dollar (in den USA etwa 250 US-Dollar oder in Großbritannien 180 Pfund). Es scheint die erste Ring-Video-Türklingel zu sein, die eine Videoauflösung mit mehr als 1080p streamen kann, dank einer 1536p-erweiterten „Kopf-zu-Fuß-Ansicht“, mit der Sie laut der durchgesickerten Liste „klar sehen können, wer an Ihrer Tür steht“ Die Türklingel wirkt auch etwas kürzer und breiter.

Ansonsten hat es das gleiche Design wie sein Vorgänger, eine Türklingel, von der wir in unserem Test dachten, dass sie die Investition gegenüber den Standard-Ring-Produkten wert war. Mit programmierbaren Bewegungszonen, anpassbaren Warnungen und einstellbaren Glockenspielsounds wollten wir vom Ring Video Doorbell Pro kaum etwas anderes. Die verbesserte Auflösung und das verbesserte Sichtfeld in der zweiten Generation werden also ein schönes Upgrade sein.

Ein weiteres cooles Feature der neuen Version: Es gibt eine Erwähnung der „3D-Bewegungserkennung“, bei der eine berührungslose Türklingel erkennen kann, wenn jemand davor steht. Die Best Buy-Produktbeschreibung macht dies jedoch nicht klar Die Auflistung deutet darauf hin, dass die neue Türklingel von Ring möglicherweise ab dem 31. März 2021 erhältlich ist. Wir halten Sie also auf dem Laufenden, wenn wir mehr erfahren.

Die besten Angebote für Google Home und Nest Hub für Februar 2021 von Chris Hall · 13 February 2021

Ring ist wirklich der König der Türklingel - und die Installation des Pro hat sich immer gelohnt, um stets beruhigt und bequem zu sein.

Schreiben von Maggie Tillman.