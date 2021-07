Sie kommen nicht an die Tür? Alexa kann jetzt Ihre Ring Türklingel für Sie mit Quick Replies beantworten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Klingeln an der Tür sind großartig, aber Sie können immer noch Zusteller oder andere Anrufer verpassen, wenn Sie nicht rechtzeitig an der Tür sind. Zum Beispiel, wenn Sie unter der Dusche stehen oder einfach nur im Garten hinter dem Haus sind.

Bereits im Februar kündigte Ring an, dass Benutzer in den USA automatisierte Antworten des Sprachassistenten Alexa des Mutterkonzerns Amazon verwenden können, um die Tür für Sie zu "öffnen".

Jetzt kommt das Feature nach Großbritannien, obwohl es zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht live ist.

Bei Quick Replies müssen Sie eine vorab aufgezeichnete Nachricht auswählen, sodass aus Sicht des Benutzers noch einiges zu tun ist. Es gibt sechs voreingestellte Antworten wie "Bitte lassen Sie das Paket draußen. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, können Sie dies jetzt tun". Sie können die Person auch bitten, zu warten, was wir wahrscheinlich am häufigsten verwenden werden.

Aber Sie können es so einstellen, dass es spielt, wenn die Glocke tatsächlich geläutet wird oder nur eine Bewegung erkannt wird. Es könnte also eine gute Abschreckung sein, wenn Sie mit Leuten zu kämpfen haben, die vielleicht ein Paket von der Haustür stehlen.

Wenn Sie eine Ring Video Doorbell Pro besitzen, können Sie noch einen Schritt weiter gehen (vorausgesetzt, Sie haben auch ein aktives Ring Protect-Abonnement). Wenn die Glocke klingelt, fragt Alexa, wie sie helfen kann, und sie kann entweder eine Nachricht aufnehmen oder einen Ort angeben, an dem sie ein Paket hinterlassen kann. Alle Nachrichten werden im Ereignisbereich der Ring App wie jedes andere Bewegungsereignis oder verpasste Klingelton aufgezeichnet.

squirrel_widget_148435

Für Sie hinterlassene Nachrichten können Sie auch in Echtzeit in der Live-Ansicht ansehen, sollten Sie einfach nicht an die Tür kommen.

Kabelgebundene Türklingeln wie die Ring Video Doorbell Pro (oder Spotlight Cam Wired, Floodlight Cam und Indoor Cam) können auch unerwünschte Besucher mit einem akustischen Alarm warnen, wenn ihre Bewegung erkannt wurde. Dies ist nicht so subtil - es heißt "Warnung - Sie werden jetzt von Ring überwacht und aufgezeichnet". Aber es macht den Job - dies kann einfach in der App ein- und ausgeschaltet werden.