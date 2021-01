Ring Video Türklingel verkabelt ist eine kostengünstige Möglichkeit, einen Ring zu erhalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ring hat einen mega billigen Weg gefunden, um eine seiner Türklingeln zu bekommen, indem er eine kabelgebundene Version mit dem Namen Ring Video Doorbell Wired auf den Markt gebracht hat.

Das Produkt wird erst im Mai verfügbar sein, ist aber bereits auf der Amazon-Website verfügbar. Der größte Vorteil, keinen internen Akku zu haben, ist, dass er ziemlich schlank ist und dennoch Full HD 1080p-Videos unterstützt. Im Gegensatz zur Ring Video-Türklingel 3 und der Ring Video-Türklingel 3 Plus gibt es jedoch keine 5-GHz-Wi-Fi-Unterstützung - nur 2,4 GHz.

Ring Video Doorbell Wired ist im Wesentlichen eine viel billigere Version der ebenfalls verkabelten Ring Video Doorbell Pro, die jedoch viele der gleichen Funktionen bietet.

Wieder bietet es Echtzeit-Warnungen, Live-Video und bidirektionale Gespräche sowie die vollständige Integration in die Ring-App. Wie bei anderen Ring-Produkten müssen Sie ein Ring Protect-Abonnement abschließen, mit dem Sie auch Pre-Roll verwenden können, um zu sehen, was Ihre Warnungen ausgelöst hat. Und Sie benötigen wahrscheinlich ein Klingeln für akustische Warnungen in Ihrem Haus.

Wenn Sie bereits eine Türklingelverkabelung haben, ist dies ein Kinderspiel. Wenn Sie dies nicht tun, kostet Rings vorhandene Video-Türklingel für Einsteiger 89 USD / 89 GBP - siehe die neuesten Preise unten. Amazon-Besitz

Ring versucht eindeutig, seine Türklingeln preislich zugänglicher zu machen, und folgt dabei dem Weg, den das Amazon Echo inzwischen beschritten hat.

