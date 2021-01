Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ring kündigte im vergangenen Herbst an, die End-to-End-Verschlüsselung einzuführen, und jetzt beginnt die Unterstützung seiner Kameras.

Die neue Sicherheitsfunktion verschlüsselt Videostreams (von Ihrer Ringkamera und zu einem Gerät), sodass Ihr Filmmaterial für niemanden, der versucht, es abzufangen, angezeigt oder zugänglich ist. Die Einführung beginnt am 13. Januar 2021. Sie wird jedoch im Rahmen einer technischen Vorschau gestartet. In einer Erklärung gegenüber den Medien sagte Ring, bei der End-to-End-Verschlüsselung gehe es um "Benutzerauswahl, um diese erweiterte Sicherheitsebene zu schaffen".

Derzeit wird das Filmmaterial der Ringkamera verschlüsselt, wenn es an den Ring-Server übertragen wird. Ring kann jedoch auf dieses Filmmaterial zugreifen, um einige Funktionen zu aktivieren. Ring behauptet, dass Kundenvideos nicht ohne Erlaubnis angezeigt werden, dies ist jedoch technisch möglich. Es kann auch Ihr Ringkamera-Filmmaterial an die Strafverfolgungsbehörden übergeben, wenn ein Durchsuchungsbefehl vorliegt. Eine End-to-End-Verschlüsselung würde all dem ein Ende setzen.

Es gibt jedoch Einschränkungen. Einige Geräte, wie z. B. Echo Show , können kein verschlüsseltes Filmmaterial anzeigen, da sie keine durchgängigen verschlüsselten Streams unterstützen. Andere Funktionen, wie das Teilen von Videos, bedeuten, dass Sie Videos herunterladen müssen, anstatt nur die Freigabeeinstellungen auf der Ring-Website zu verwenden.

In Bezug auf die RingsNeighbors-App können Kamerabesitzer weiterhin Videos mit Personen in der Nähe und Strafverfolgungsbehörden teilen. Sie müssen das Filmmaterial jedoch zuerst herunterladen und dann manuell hochladen, um dem Prozess mehr Schritte als zuvor hinzuzufügen.

Schließlich ist die End-to-End-Verschlüsselung zum Start nur in den USA für Ringkameras verfügbar, die an die Stromversorgung angeschlossen sind. Insbesondere werden acht Ring-Kameras eingeführt, darunter die Türklingel-, Innen- und Außenmodelle des Unternehmens.

Es ist kein Abonnement erforderlich.

Ring von Amazon plant, den Zugang für alle zu erweitern. Die Funktion muss ebenfalls aktiviert werden, informiert die Kunden jedoch, sobald die Funktion verfügbar ist. Die End-to-End-Verschlüsselung kann auch pro Kamera deaktiviert werden.

Schreiben von Maggie Tillman.