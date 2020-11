Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ring hat Berichten zufolge einen Rückruf für einige Ring Video Doorbells der zweiten Generation in den USA und Kanada herausgegeben, die ein Brand- oder Schadensrisiko darstellen könnten.

Einstiegs-Türklingeln mit der Seriennummer 5UM5E5 können überhitzen und gefährlich werden, wenn die falschen Montageschrauben verwendet werden. Sie könnten die Batterie technisch durchstoßen und Probleme verursachen.

Der von Amazon herausgegebene Rückruf betrifft rund 350.000 Ring Video Doorbell (2nd Gen) -Modelle, die zwischen Juni und Oktober dieses Jahres in den USA verkauft wurden, und weitere 8.700, die in Kanada verkauft wurden. Derzeit gibt es keinen Rückruf für Modelle, die in Großbritannien oder anderswo verkauft werden.

Sie können die Seriennummer Ihres Geräts auf der Rückseite überprüfen oder den Anweisungen auf der Ring-eigenen Website folgen .

Es ist auch erwähnenswert, dass Sie Ihr Gerät nicht unbedingt zurückgeben müssen, auch wenn es die betreffende Seriennummer hat. Sie müssen nur die überarbeiteten Installationsanweisungen befolgen, die Sie hier finden .

Wenn Sie die Türklingel bereits mit autorisierten Schrauben ähnlich wie in der überarbeiteten Anleitung installiert haben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.

Der Rückruf betrifft kein anderes Modell der Ring Video-Türklingel, einschließlich der hervorragenden Ring Video-Türklingel 3 Plus, die wir hier überprüft haben .

Schreiben von Rik Henderson.