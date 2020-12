Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ring ist einer der Stars des Smart Home. Die Video-Türklingel ist eines der angeschlossenen Geräte, die jeder haben möchte.

Die Klingel-Video-Türklingel 3 macht Ihre Haustür zu einem vernetzten Erlebnis. Sie bietet Smartphone-Benachrichtigungen, ermöglicht bidirektionale Kommunikation und nimmt Videos von allen Personen auf, die an Ihre Tür kommen.

Aber es steckt noch viel mehr dahinter. Stellen Sie sicher, dass Sie einRingmeister sind, mit unseren umfassenden Tipps und Tricks.

Benötige ich Werkzeuge für die Installation? Die Ring Video Türklingel 2 oder 3 ist das am häufigsten verwendete Gerät. Die für die Installation erforderlichen Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten. Je nachdem, wo Sie ihn installieren möchten, benötigen Sie möglicherweise einen Bohrer. Andernfalls wird alles bereitgestellt, einschließlich der Keilhalterungen. Wenn Sie ein Pro-Modell suchen, müssen Sie die vorhandene Verkabelung überprüfen.

Welche Ring Video Türklingel soll ich kaufen? Das hängt davon ab, was Sie brauchen. Es gibt die grundlegende Video-Türklingel, die ältere Video-Türklingel 2, die neue Video-Türklingel 3 und 3 Plus, die Video-Türklingel Pro und die Türansicht-Kamera. Die ersten beiden verwenden Batterien, während der Pro eine Kabelverbindung benötigt. Einen vollständigen Vergleich der Geräte finden Sie hier .

Benötige ich ein Smartphone, um Ring nutzen zu können? Sie benötigen ein kompatibles Smartphone, um Ihre Ring Video-Türklingel einzurichten. Einer der Vorteile einer Ring-Video-Türklingel besteht darin, dass Sie diese Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon erhalten. Wenn die Telefone nicht im Haus sind, klingelt die Klingel des Video-Videos weiterhin.

Benötige ich ein Klingelzeichen? Das Klingeln und das Klingeln Pro sind ein separates Glockenspiel für Ihre Klingel. Es ist nicht unbedingt erforderlich, aber Sie können die Türklingel in anderen Räumen des Hauses läuten lassen, sodass Sie nicht auf Smartphone-Benachrichtigungen angewiesen sind.

Können Sie ein vorhandenes Glockenspiel mit Ring verwenden? Ja. Wenn Sie eine verkabelte Türklingel haben, die Sie durch einen Ring ersetzen, können Sie Ihre Ring-Video-Türklingel anschließen, um Ihr AC-Glockenspiel weiter zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Installationsanweisungen oder im Support-Bereich der Ring-Website .

Erstellen Sie ein separates Wi-Fi-Netzwerk für Ihre Ring-Geräte: Dies ist eine grundlegende Sicherheitsmaßnahme für Smart Homes. Wenn Sie mit Ihrem Router ein zweites Wi-Fi-Netzwerk erstellen können, sollten Sie Ihre Smart-Home-Geräte von dem normalen Netzwerk trennen, das Sie für Geräte wie Telefone, Tablets und Laptops verwenden würden. Wenn Sie über Ihr Smart-Home-Gerät eine Sicherheitsverletzung haben, kann dies den Zugriff auf andere Informationen in Ihrem Netzwerk einschränken.

Kann ich Ring ohne Abonnement verwenden? Ja, du kannst. Es gibt eine kostenlose Überwachung ohne zusätzliche Kosten. Dadurch werden alle verbundenen Funktionen von Ring aktiviert, es werden jedoch keine Videos gespeichert, auf die Sie später zugreifen können - es ist live oder nichts. Der Protect Basic-Plan bietet 30 Tage Online-Speicherplatz für alle Videos, die für 2,50 £ / 3 $ pro Monat aufgenommen wurden. Wenn Siemehrere Ring-Geräte haben , benötigen Sie möglicherweise den Protect Plus-Tarif für 8 GBP / 10 USD pro Monat.

Ring kann sehen, was in Ihrem Haus vor sich geht. Sie möchten also sicherstellen, dass auch Ihr Konto sicher ist.

So aktivieren Sie die Ring-Zwei-Faktor-Authentifizierung: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet, dass Sie mehr als nur ein Kennwort benötigen, um auf Ihr Konto zuzugreifen. Sie benötigen auch einen Code, der an Ihr Smartphone gesendet wird. Sie können dies im zweiten Konto über die Ring-Website oder im Control Center-Bereich der Ring-App aktivieren.

So entfernen Sie den Ringzugriff von Geräten: Wenn Sie im Laufe der Zeit viele Geräte mit Ring authentifiziert haben, aber keine Ahnung haben, um welche Geräte es sich jetzt handelt, können Sie sie alle aus Ihrem Konto im Control Center entfernen. Gehen Sie einfach in die App und Sie sehen "autorisierte Client-Geräte". Hier besteht die Möglichkeit, "alle zu entfernen". Beachten Sie jedoch, dass Sie sich dann auf Geräten anmelden müssen, denen Sie Zugriff auf Ring gewähren möchten.

Entfernen des polizeilichen Zugriffs auf Ihre Videos: Wenn Sie sich in den USA befinden, können Sie im Kontrollzentrum sicherstellen, dass die Polizei, wenn sie auf ein Video in Ihrer Nähe zugreifen möchte, eine Benachrichtigung senden muss, damit Sie die Erlaubnis erteilen können.

Warnungen im Vollbildvideo öffnen lassen: Wenn Sie wirklich sehen möchten, was passiert, können Sie jede Warnung als Vollbildvideo auf Ihrem Mobilgerät öffnen. Gehen Sie in das App-Menü, suchen Sie Ihr Gerät und klicken Sie oben rechts auf das Einstellungszahnrad. Hier ist die Option zum Einschalten.

Rich-Benachrichtigungen in der Ring-App aktivieren: Dies bedeutet, dass Sie die App nicht öffnen müssen, um zu sehen, was passiert. Sie erhalten eine Vorschau in den Benachrichtigungen. Gehen Sie in die Ring-App, Geräte, und öffnen Sie das Gerät. Wählen Sie dann intelligente Benachrichtigungen aus und aktivieren Sie umfangreiche Benachrichtigungen.

So deaktivieren Sie Bewegungsbenachrichtigungen: Sie können Bewegungsbenachrichtigungen deaktivieren, aber dennoch Bewegungen aufzeichnen lassen. Gehen Sie in die Ring-App und Sie finden Optionen für Bewegungsalarme in der Video-Türklingel sowie für Ihr Glockenspiel. Sie können diese Warnungen deaktivieren, wenn Sie sie nicht möchten.

Anpassen des Bewegungserfassungsbereichs und -bereichs: Sie können Zonen auswählen, für die Sie eine Bewegungserkennung wünschen. Dies kann beispielsweise darin bestehen, einen Bereich mit vorbeifahrendem Verkehr auszuschließen. Gehen Sie in das App-Menü, wählen Sie Ihr Gerät und dann die Bewegungseinstellungen. Hier können Sie den Bereich, die Zone, die Frequenz ändern oder den Assistenten verwenden.

Stellen Sie die Bewegungserkennung auf einen Zeitplan: Wenn Sie zu Hause sind, benötigen Sie möglicherweise keine Bewegungserkennung, bevorzugen diese jedoch, wenn Sie auf der Arbeit sind. Gehen Sie zu den erweiterten Einstellungen in der Bewegungserkennung und Sie können Zeiten und Tage definieren, an denen die Bewegungserkennung aktiviert werden soll.

Snooze your motion alerts: Wenn viele Leute kommen und gehen - vielleicht laden Sie das Auto oder haben die Tür für eine Party geöffnet - können Sie die Motion Alerts über die App ausschalten. Gehen Sie in die Einstellungen, suchen Sie Ihre Geräte und drücken Sie die entsprechende Zeitspanne auf "Snooze". Sie erhalten diese Option auch über Benachrichtigungen auf Android-Geräten.

Bei der Video-Türklingel und der Video-Türklingel 2/3 befindet sich ein interner Akku, während die Ring-Video-Türklingel Pro verkabelt ist. Bei der Ring Video-Türklingel 2/3 ist dieser Akku herausnehmbar, was ein einfaches Batteriemanagement ermöglicht.

Wie lange hält die Ringbatterie? Die Akkulaufzeit der Ring Video-Türklingel hängt davon ab, wie oft sie verwendet wird und wie viele Bewegungsalarme sie erkennt. Das kann ein paar Monate dauern, aber in einem geschäftigeren Haus können es ein paar Wochen sein. Das Wetter macht auch einen großen Unterschied und verkürzt die Lebensdauer, wenn es kälter wird.

Wie überprüfe ich die Akkulaufzeit? Es gibt ein visuelles Symbol in der App, aber wenn Sie in die Geräteeinstellungen gehen und auf "Gerätezustand" tippen, erhalten Sie einen korrekten Batterieprozentsatz. Wenn der Akku leer ist, erhalten Sie Benachrichtigungen, die darauf hinweisen, dass der Akku fast leer ist.

Drehen Sie die Bewegungserkennung, um die Batterie zu verlängern: Wenn Sie feststellen, dass die Batterie nicht lange hält, können Sie durch Umschalten auf eine leichtere Bewegungserkennungsfrequenz eine bessere Lebensdauer erzielen. Ob dies geeignet ist, hängt davon ab, wofür Sie eine Erkennung wünschen und ob Sie über andere Sicherheitsgeräte verfügen.

Funktioniert die Ring Video-Türklingel mit einer leeren Batterie? Nein, wenn Sie die Ring Video-Türklingel oder die Ring Video-Türklingel 2 oder 3 haben, wird die Batterie benötigt. Wenn der Akku leer ist, erhalten Sie keine Antwort - keine Klingeltöne, keine Warnungen, keine Benachrichtigungen, keine Töne.

Kann ich einen Ersatzakku für Ring Video Doorbell 2 kaufen? Sie können und Sie sollten. Der Akku wird nicht schnell aufgeladen, daher dauert es einige Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Sie können Ersatzbatterien erhalten, damit Sie eine voll aufgeladen halten können.

Mobilen Videozugriff deaktivieren: Dies ist eine weitere Option in den App-Einstellungen, mit der die Akkulaufzeit verlängert wird. Der Zugriff auf den Live-Video-Feed verbraucht viel Strom.

Verwenden Sie die Desktop-App, um in Verbindung zu bleiben: Wenn Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen oder mit Kopfhörern spielen, ist die Desktop-App viel bequemer als die ständige Verwendung Ihres Telefons. Diese Warnungen werden auf Ihren Computer übertragen. Sie können die App hier für Mac, Windows 10, iOS oder Android herunterladen .

Verwenden Sie Alexa zum Anzeigen von Ring-Videos: Alexa unterstützt Ring und Echo Show und Spot (und Fire Tablets mit Alexa) können den Ring-Video-Feed anzeigen. Installieren Sie einfach die Ring-Fähigkeit über die Alexa-App, um die Verknüpfung zu aktivieren. Dann können Sie Alexa bitten, Ihre Ring Video-Türklingel in einer Echo-Show oder ähnlichem zu zeigen.

Beantworten Sie Ihre Tür mit Echo Show oder Echo Spot: Wenn Sie an der Tür klingeln, können Sie Alexa bitten, die Tür zu öffnen. Sagen Sie einfach "Alexa, beantworten Sie die Haustür" und Sie können mit jedem sprechen, der an der Tür steht. Wenn es nicht funktioniert, deinstallieren Sie die Ring Alexa-Fertigkeit und installieren Sie sie erneut.

Verwenden Sie Alexa-Routinen, um benutzerdefinierte Aktionen zu erstellen: Ring ist jetzt eines der von Alexa-Routinen unterstützten Geräte. Dies bedeutet, dass Sie Alexa bestimmte Aktionen ausführen lassen können, wenn eine Bewegung erkannt oder die Türklingel gedrückt wird. Das kann eine helle Farbe ändern oder eine benutzerdefinierte Ansage machen. Sie können sie in Ihrer Alexa-App einrichten.

Erstellen von benutzerdefinierten Ringaktionen mit IFTTT: Ring ist auch IFTTT-kompatibel. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Konto verknüpfen und benutzerdefinierte Aktionen mit anderen IFTTT-Geräten oder -Diensten erstellen können. Zu den benutzerdefinierten Rezepten gehört das Verringern der Sonos-Lautstärke, wenn jemand an der Tür klingelt, das Anhalten Ihres TiVo oder das Aufnehmen mit Ihrer Arlo-Kamera - oder das Erstellen eines eigenen Rezepts. Alle Details finden Sie hier .

Verwenden von Ring mit Google Home: Google macht mit Ring nicht so viel wie Alexa, aber Sie können weiterhin die Sprache verwenden, um die Aufzeichnung zu aktivieren oder Bewegungsalarme zu deaktivieren. Sie können den Live-Stream jedoch nicht anzeigen. Daher sollten Sie stattdessen Nest Hello in Betracht ziehen, wenn Sie an das Google-System gebunden sind.

Schreiben von Chris Hall.