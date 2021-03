Die schnelle 5G-Studie in Dorset testet, wie sie ländlichen Gebieten zugute kommen kann

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein Projekt zum Testen von 5G in einem ländlichen Gebiet in Großbritannien hat einen Schub erhalten - Qualcomm hat angekündigt, Ausrüstung zum Testen schnellerer Wi-Fi-Netzwerke in Dorset bereitzustellen.

Qualcomms Studie wird sich auf 5G mmWave mit höherer Frequenz konzentrieren - die schnellere Version von 5G, die in Großbritannien und Europa noch nicht weit verbreitet ist -, um intelligente Landwirtschaft für abgelegene Farmen zu betreiben. Die Studie wird in Zusammenarbeit mit 5G Rural Dorset- und Qualcomm-Geräten mit Snapdragon-Prozessoren durchgeführt. Die 5G-Modems des Unternehmens werden Teil der Studie sein.

In der Studie wird untersucht, wie 5G mmWave derzeit möglicherweise verwendet werden kann, um Konnektivität für Bereiche ohne kabelgebundenes Breitband herzustellen. "Der weit verbreitete Einsatz der 5G mmWave-Technologie in Großbritannien wäre ein bedeutender Schritt zur Überbrückung der aktuellen digitalen Kluft", sagt Wassim Chourbaji von Qualcomm.

"Es ist eine Bestätigung des Potenzials von mmWave, dass wir neben Versuchen wie diesem in Dorset bereits eine starke kommerzielle Dynamik für mmWave sehen, da bereits eine Reihe von Rollouts in ganz Europa stattfinden." Wir erwarten eine Einführung von 5G mmWave in Europa im Jahr 2021, obwohl noch nicht klar ist, wo es zuerst sein wird.

In der 5G Rural Dorset-Studie werden das Pflanzenwachstum, die Verfolgung von Nutztieren und die Messung der Wasserverschmutzung untersucht.

5G mmWave wird bereits in städtischen Gebieten der USA eingeführt - es bietet eine hohe Bandbreite und eine geringe Latenz, aber die Abdeckung ist nur über ein relativ konzentriertes Gebiet ohne die Verwendung zusätzlicher Knoten möglich.

Dorset ist eine weitgehend ländliche Grafschaft, daher ist es nicht der natürlichste Ort, an dem mmWave verwendet werden kann. Aufgrund der hohen Kapazität von mmWave-Netzwerken können die Roboter in der Testversion laut Qualcomm jedoch die "große Datenmenge hochladen, die sie in Echtzeit erfassen". Das Unternehmen sagt, dass die Roboter durch die Zentralisierung des Datums voneinander lernen können, indem sie den gesamten Datensatz nutzen, anstatt isoliert zu arbeiten.

Vodafone arbeitet auch an den 5G RuralDorset-Studien, die teilweise von der britischen Regierung finanziert werden.

Schreiben von Dan Grabham.