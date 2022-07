Amazon Echo Show 15 bekommt einen großen Rabatt für den Prime Day - sparen Sie über 20%

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf dem Weg zum Prime Day erhöht Amazon die Angebote mit weiteren Rabatten auf Amazons eigene Geräte - einschließlich des Echo Show 15.

Der Echo Show 15 ist das neueste - und größte - der Echo Show-Geräte, so dass viele auf diesen Rabatt gewartet haben werden. Es ist auch ein ziemlich guter Rabatt, der dieses Gerät auf den niedrigsten Preis bringt, den es bisher gab.

Es ist sowohl in den USA als auch in Großbritannien rabattiert und wir haben beide Rabatte in den Angeboten unten detailliert.

Echo Show 15 - $70 sparen Der Echo Show 15 ist das neueste und größte Echo-Gerät und perfekt für die Wandmontage geeignet. Mit einem Rabatt von 28 % ist der Preis auf 179,99 $ gesunken. zum angebot

Der Echo Show 15 hat ein 15,6-Zoll-Display und ist damit das mit Abstand größte der Echo Show-Geräte. Es bietet etwas mehr Vielseitigkeit auf dem Display, so dass Sie verschiedene Informationen anheften können, einschließlich der Verwendung von Stickies, um sich selbst oder anderen eine Erinnerung zu hinterlassen.

Mit der in den Rahmen eingebauten Kamera können Sie dem Gerät auch beibringen, Ihr Gesicht zu erkennen, so dass es Sie anmeldet und die Inhalte automatisch an Sie persönlich anpasst.

Natürlich gibt es volle Unterstützung für Alexa und alle Funktionen, die es bietet, mit Lautsprechern, so dass dies ein flaches Musikgerät sein kann - obwohl es nicht so robust klingt wie die anderen Echo Show Modelle.

Das Beste ist, dass Sie das Wandmontage-Kit im Paket erhalten, so dass Sie dieses Alexa-Gerät von der Arbeitsplatte entfernen und etwas Platz schaffen können, damit es nicht beim Kochen stört. Es ist auch groß genug, um TV-Inhalte über Prime Video zu sehen.

Schreiben von Chris Hall.