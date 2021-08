Philips LED-Lampen der nächsten Generation könnten bis zu 50 Jahre halten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Signify hat neue und verbesserte LED-Lampen der A-Klasse unter derMarke Philips angekündigt, die einen großen Schritt nach vorne in Bezug auf Effizienz und Lebensdauer machen.

Entwickelt, um die neuen EU-Kennzeichnungsvorschriften zu erfüllen, verbrauchen die neuen Lampen 60 Prozent weniger Energie als herkömmliche Philips LED-Lampen und haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

Basierend auf einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden pro Tag in einer häuslichen Umgebung könnten diese Glühbirnen fast 50 Jahre halten.

Die neuen Glühbirnen werden in den Äquivalenten 40W und 60W erhältlich sein und werden entweder in einer weißen (3000k) oder kaltweißen (4000k) Version erhältlich sein, sodass Sie die Temperatur des Lichts wählen können, das Sie erhalten.

Die neue EU-Kennzeichnungsverordnung tritt am 1. September 2021 in Kraft, dann werden diese neuen Glühbirnen in den Verkauf gehen, wobei die 40-W-Version 8,99 € und die 60-W-Version 9,99 € kostet.

„Mit diesem technologischen Durchbruch haben wir unsere bisher energieeffizienteste Lampe in dieser Form geschaffen, während wir die gleiche hohe Qualität der LED-Beleuchtung beibehalten, die unsere Kunden gewohnt sind“, sagt Michael Rombouts, Geschäftsbereichsleiter LED-Lampen und -Leuchten bei Signify.