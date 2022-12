EE Pocket-lint Awards 2022: Smart Home Gerät des Jahres

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - In den letzten Jahren gab es einige gute Fortschritte im Bereich Smart Home, insbesondere in jüngster Zeit mit der Einführung von Matter, was hoffentlich bedeutet, dass Geräte - egal welcher Marke - besser zusammenarbeiten.

Die Kategorie Smart Home-Geräte bei den EE Pocket-lint Awards 2022 ist daher eine schwierige Kategorie. Es gibt natürlich neue Geräte, die gerade auf den Markt gekommen sind und hervorragend funktionieren, aber es gibt auch Smart Home-Geräte, die es schon seit Jahren gibt und die durch neue Softwarefunktionen und Kompatibilität immer besser werden.

Außerdem gibt es alles von intelligenten Glühbirnen bis hin zu Staubsaugerrobotern. Diese Kategorie ist also im Vergleich zu den anderen sehr breit gefächert, und die Nominierungen in der Kategorie Smart Home-Geräte für 2022 waren außergewöhnlich. Es kann jedoch nur einen Gewinner geben.

Smart Home-Gerät des Jahres: Philips Hue

Philips Hue mag als Plattform nicht neu sein, aber sie expandiert kontinuierlich mit einigen fabelhaften Produkten, und wenn es um smarte Beleuchtung im Haus geht, spielt sie in einer ganz anderen Liga als ihre Konkurrenz. Die große Auswahl an Produkten und die Fülle an Funktionen machen Philips Hue zu einem würdigen Sieger in dieser Kategorie - wieder einmal. Es hat auch letztes Jahr gewonnen.

Philips Hue ist keineswegs die billigste intelligente Beleuchtung auf dem Markt, aber sie ist wirklich gut. Die Philips Hue Bridge ist auch mit Matter kompatibel, was bedeutet, dass alle Lampen und Zubehörteile ebenfalls kompatibel sind, was Ihr Zuhause nicht nur beleuchtet, sondern auch zukunftssicher macht.

Sehr gut bewertet: Amazon Echo Dot (5. Generation)

Der Amazon Echo Dot (5. Generation) erhält bei den diesjährigen Pocket-lint Awards die Auszeichnung "Highly Commended". Er ist ein fantastischer Einstieg in das Alexa-System und bietet die gleichen Funktionen wie seine größeren, teureren Geschwister, aber mit einem neuen und verbesserten Lautsprecher, der einen besseren Klang als je zuvor bietet.

Der Amazon Echo Dot (5. Generation) ist ein wirklich brillantes Smart-Home-Gerät, das wir jedem, der einen kleinen Echo sucht, von ganzem Herzen empfehlen können.

Die Besten der anderen

Philips Hue wurde zum Sieger gekürt und der Amazon Echo Dot (5. Generation) landete in dieser Kategorie auf dem zweiten Platz. Die Arlo Pro 4 ist eine solide Kamera mit großartiger Leistung und einem sehr flexiblen Ansatz, während die Google Nest Cam mit Flutlicht Ihnen sowohl Sicherheit als auch Beleuchtung in einem im Vergleich zu herkömmlichen Angeboten schön aussehenden Paket bietet.

Der iRobot Roomba J7+ ist ein ausgezeichneter Staubsaugerroboter. Er bietet eine erstaunliche Reinigungsleistung, zusammen mit einigen großartigen Funktionen, was zu einem Roboter führt, der einfach, nun ja, funktioniert, während die Ring Video Doorbell 4 eine wirklich fantastische Option für jede Haustür ist und mehr als genug bietet, um die Entscheidung für sie gegenüber dem Einsteigermodell zu rechtfertigen.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate auszuzeichnen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

