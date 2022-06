Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Signify hat mehrere neue Produkte und Funktionen angekündigt, die in Kürze für die Philips Hue-Produktreihe erhältlich sein werden.

Zu den Highlights gehören einige Neuheiten für die intelligente Beleuchtungsmarke - eine tragbare Tischlampe und das vollständig anpassbare Schienenbeleuchtungssystem.

Die Philips Hue Go Tischleuchte ist so konzipiert, dass sie überall platziert und bewegt werden kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Sie verfügt über einen Silikongriff und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 48 Stunden zwischen den Ladevorgängen.

Sie wird mit einer Ladestation geliefert, und verschiedene voreingestellte Lichtstimmungen lassen sich mit einem Knopfdruck auf der Lampe einstellen.

Sie wird ab Ende des Sommers in Großbritannien zum Preis von 129,99 £ erhältlich sein.

Das Philips Hue Perifo Schienenbeleuchtungssystem ist eine neue Produktlinie der Marke. Es besteht aus einzelnen Schienen, die zusammengefügt werden können, um eine anpassbare Schiene zu bilden, die an der Decke oder an der Wand angebracht werden kann. Sie können dann Ihre intelligenten Leuchten in die angeordnete Schiene einklicken, um sie so zu positionieren, wie Sie es wünschen - seien es Strahler, Pendelleuchten, Lichtbalken oder Lichtschläuche.

Die Schiene kostet ab 44,99 £, ein Netzteil ist für 84,99 £ erhältlich und die von Perifo unterstützten Leuchten kosten zwischen 99,99 £ und 259,99 £. Das System wird ebenfalls Ende des Sommers auf den Markt kommen.

Passend zu diesen Produkten und den bestehenden Philips Hue-Lampen und -Beleuchtungssystemen ist ab sofort ein neuer Hue Tap-Wahlschalter für 44,99 Euro erhältlich. Er verfügt über vier Tasten zur Steuerung von bis zu drei Räumen oder Zonen im Haus. Es ist eine Dimmfunktion verfügbar, bei der die Geschwindigkeit, mit der Sie den Drehknopf drehen, die Beleuchtung entsprechend anpasst,

Zwei weitere (nicht tragbare) Hue Signe Lampen in Eiche sind jetzt ebenfalls erhältlich - eine für den Tisch, eine für den Boden. Die Philips Hue-App erhält einen neuen Sunrise-Wake-up-Stil.

Dieser wechselt von blauem zu sanftem orangefarbenem Licht, um Sie morgens in aller Ruhe zu wecken.

Und schließlich verfügt die Hue-App jetzt über einen Demomodus, mit dem potenzielle Kunden einige der Funktionen ausprobieren können, bevor sie eine Hue-Lösung in ihr Zuhause integrieren.

Schreiben von Rik Henderson.