Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Smart Lighting-Blog HueBlog hat frühzeitig Einzelheiten zu einem aktualisierten Philips Hue-Dimmer bekannt gegeben, der voraussichtlich im Januar 2021 erscheinen wird.

Als begeisterte Benutzer von Philips Hue Smart Lighting haben wir eine Vielzahl von Dimmerschaltern installiert, sodass die Aussicht auf einen neu gestalteten Schalter unser Interesse geweckt hat.

Der Dimmerschalter 2021 unterscheidet sich jedoch nicht besonders von der aktuellen Generation. Wie Sie auf den durchgesickerten Fotos sehen können, wird das vorherige Design mit vier Tasten - Ein / Helligkeit hoch / Helligkeit runter / aus - zu einem Drei-Tasten-Design mit Ein / Aus in einem mit einer Helligkeits-Auf / Ab-Wippe darunter.

Die neue Ein / Aus-Taste soll eingerückt sein, um das Auffinden im Dunkeln zu erleichtern. Dies ist eine sinnvolle Bewegung. Der Aus-Schalter der aktuellen Generation verschwindet jedoch anstelle eines großen Hue-Branding-Bereichs, der angesichts der Platzierung zu Hause für unsere Augen übermäßig aussieht.

Was wir jedoch am liebsten ändern würden, betrifft die Software. Gegenwärtig können einem Dimmer fünf Funktionen zugewiesen werden, die mit der Ein-Taste durchlaufen werden können, aber wir können nicht sehen, wie dies mit einem All-in-One-Ein / Aus-Schalter möglich sein wird. Es sei denn, der Bereich mit der Marke Hue stellt sich als vierte programmierbare Taste für Routinen und Voreinstellungen heraus - was eine großartige Sache wäre.

Es wird gemunkelt, dass der neue Philips Hue-Dimmer Anfang Januar auf der CES 2021 eintreffen wird. Ob es weitere Beleuchtungsprodukte geben wird, müssen wir abwarten.

Schreiben von Mike Lowe.