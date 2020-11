Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Schwarze Freitag mag das Licht in Ihrem Leben sein, aber diejenigen, die eine zusätzliche Quelle benötigen, können das Philips Hue Starter Kit derzeit bei Amazon zu einem äußerst ermäßigten Preis abholen.

In Großbritannien ist der Preis von 149,99 £ auf 89,99 £ gesunken, sodass Sie drei Glühbirnen und die Philips Hue Bridge erhalten. Diese Ersparnis von £ 60 ist sowohl für das B22-Bajonett- als auch für das E27-Edison-Paket verfügbar und bietet Ihnen alles, was Sie für den Einstieg in das intelligente Beleuchtungssystem benötigen.

squirrel_widget_3496121

Es gibt viele Hue Starter Kits, die zu Ihren Leuchten passen. Mit diesem speziellen Set können Sie jedoch sowohl eine Reihe von Weiß- und Farbtönen als auch eine Kombination mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple HomeKit erkunden.

Es ist wirklich der einfachste und kostengünstigste Weg, um loszulegen, wenn man bedenkt, dass eine einzelne Glühbirne aus diesem Paket normalerweise 49,99 £ kostet und ein Paar Sie immer noch 84,99 £ zurückgibt. Während das Paket möglicherweise nur um £ 60 reduziert wird, ist es tatsächlich mehr als das, wenn Sie diese Glühbirnen und die Hue Bridge im Laufe der Zeit hinzufügen.

Wie bei so ziemlich jedem Geschäft gibt es keinen Hinweis darauf, wie lange die Einsparung noch anhält. Die Tatsache, dass Amazon dies als dedizierten Black Friday-Deal bezeichnet hat, deutet darauf hin, dass es für den gesamten Verkaufszeitraum gelten könnte. Wir würden jedoch immer empfehlen, eindeutig gute Deals wie diesen zu nutzen und Enttäuschungen zu vermeiden.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere UK Black Friday- und Cyber Monday-Angebotsseite an

Schreiben von Conor Allison.