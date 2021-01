Carl Peis nächste Firma ist Nothing

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Carl Pei hat endlich angekündigt, was sein nächstes Unternehmen sein wird. Das nächste Unternehmen des OnePlus -Mitbegründers heißt Nothing. Nicht wirklich.

Der frühere OnePlus-Figurenkopf enthüllte, dass die Idee hinter dem Markennamen und seiner Philosophie darin besteht, Technologien zu entwickeln, die sich fast unsichtbar in unser Leben einfügen und nicht im Weg stehen. Daher der Spitzname Nichts.

„Wir glauben, dass die beste Technologie schön, aber natürlich und intuitiv zu bedienen ist. Wenn es ausreichend fortgeschritten ist, sollte es in den Hintergrund treten und sich wie nichts anfühlen. “

Wir sind sicher, dass dies keine Produkte bedeutet, die buchstäblich unsichtbar sind, sondern vielmehr einfach zu bedienende Geräte, die nicht umständlich oder frustrierend sind.

Die einzige wichtige Zutat, die in der Ankündigung fehlt - wie The Verge enthüllte - ist genau das, was Carl Pei unter dieser neuen Verbrauchermarke auf den Markt bringen will. Nichts hat buchstäblich nichts angekündigt.

Wir wissen nur, dass es "intelligente Geräte" geben wird und dass der Hersteller mit "einfacheren Kategorien" beginnen wird, was wahrscheinlich keine komplizierten Smartphones und Fernseher bedeutet.

In einem früheren Interview erwähnte Pei speziell Audioprodukte und Musik, was den Anschein erweckte, dass die frühen Produkte Kopfhörer und Ohrhörer sein könnten, aber in der heutigen Pressemitteilung wurde nichts speziell erwähnt.

Es ist sicher geplant, Hardware zu verkaufen, und in seinem Interview mit The Verge erklärte Pei, dass das Unternehmen in Zukunft wahrscheinlich sowohl mit Hardware als auch mit Software Geld verdienen wird.

Die Hardware wird von Anfang an "maßgeschneiderte" Komponenten enthalten und der Marke helfen, sich von ihren Mitbewerbern abzuheben, damit sich ihre Produkte von der Masse abheben. Wir sollten das wahrscheinlich so lesen: Sie werden sie nicht mit AirPods verwechseln.

Die ersten Nothing-Produkte werden in der ersten Hälfte dieses Jahres in die Regale kommen, sodass wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten ein klareres Bild davon bekommen, was Nothing ist.

Schreiben von Cam Bunton.