Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netgear hat das allererste Wi-Fi-6E- Mesh-Router-System des Unternehmens vorgestellt, das in den USA 1.500 US-Dollar kosten wird, bevor es irgendwann in diesem Jahr auch in Großbritannien auf den Markt kommt.

Das System wird mit einem primären Router mit zwei zusätzlichen Satelliten geliefert, damit Sie Ihre Abdeckung vollständig auf Ihr Zuhause ausdehnen können - das ist schließlich der Zweck eines Mesh-Netzwerks.

squirrel_widget_6149627

Wenn Sie zufällig in einer absoluten Villa leben oder einfach nur das übermächtigste Wi-Fi-Netzwerk haben möchten, können Sie zusätzliche Satelliten für jeweils 600 US-Dollar erwerben, um Ihre Abdeckung noch weiter zu erweitern.

Was die wichtigsten Spezifikationen neben der Unterstützung für Wi-Fi 6E angeht, verspricht Netgear die technologisch fortschrittlichsten 2,4-GHz-, 5-GHz- und natürlich 6-GHz-Bandradios, von denen das Unternehmen sagt, dass sie "mit der Orbi RBKE960-Serie um bis zu 30 Prozent höhere Geschwindigkeiten" bieten werden aufgrund des verbesserten WiFi-Funk- und Antennendesigns des Systems“.

Das bedeutet, dass selbst Ihre älteren, weniger fortschrittlichen 2,4-GHz- und 5-GHz-Geräte immer noch erhebliche Geschwindigkeitssteigerungen erfahren. Und das kommt neben der Tatsache, dass der springende Punkt dieser fortschrittlicheren Wi-Fi-6E-Router darin besteht, dass der Orbi statt herkömmlicher Systeme mit zwei Netzwerken - einem 2,4-GHz- und einem 5-GHz-Netzwerk - 16 Wi-Fi-Streams ausstrahlt.

Es gibt ein dediziertes 2,4-GHz-Band, das ausschließlich für die Verbindung mit Smart-Home-Geräten entwickelt wurde, während ein weiteres 5-GHz-Band nur als Kommunikator zwischen dem primären Router und den zugehörigen Satelliten fungiert.

Netgear verspricht Unterstützung für bis zu 10 Gbit/s drahtlos, aber letztendlich ist das im besten Fall nichts anderes als eine zukunftssichere Funktion, wenn man bedenkt, dass der Zugriff auf alles in der Nähe einer 10-Gbit/s-Verbindung von einem Internetanbieter so gut wie unmöglich ist.

Und schließlich, fast komödiantisch, bietet Netgear den Orbi in einer „Limited Edition“-Farboption an – schwarz.

Der Orbi kann auf der Website von Netgear in den USA vorbestellt werden und wird "bald" in Großbritannien vorbestellt.

Die besten Ring-Sparangebote für Juli 2021: Günstige Angebote für Ring Türklingeln und Kameras von Chris Hall · 13 Oktober 2021