Die Arlo Essential XL Spotlight-Kamera verspricht eine Akkulaufzeit von 1 Jahr bei voller Aufladung

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Arlo ist mit der neuesten Erweiterung seines Sortiments groß geworden und hat den Arlo Essential XL in sein Portfolio an Heimsicherheitsgeräten aufgenommen.

Die Kategorie Essential soll sich vom Pro-Angebot abheben, sich auf das Wesentliche konzentrieren und Kameras zu etwas günstigeren Preisen liefern.

Der große Verkaufsschlager der neuen XL-Kamera ist die Akkulaufzeit. Arlo behauptet, dass sie mit einer einzigen Ladung ein Jahr lang hält. Natürlich gibt es eine Einschränkung, da dies von den verwendeten Einstellungen und der Häufigkeit der Aufnahme abhängt. Wenn Sie jedoch Ihre Arlo-Kamera ständig aufladen, kann die XL die Anzahl der Ladevorgänge um die Hälfte reduzieren.

Infolgedessen ist diese Kamera länger als die normale Essential Spotlight-Kamera , die anderen technischen Daten bleiben jedoch weitgehend unverändert: Sie bietet eine Auflösung von 1080p, ein 103-Grad-Weitwinkelobjektiv und einen bis zu 12-fachen Digitalzoom.

Durch die Verwendung eines LED-Scheinwerfers auf der Vorderseite kann er bei Dunkelheit beleuchtet werden, um Ihnen nachts Farbvideos zu liefern, und bietet gleichzeitig IR-basierte Nachtsicht.

Es bietet bidirektionales Audio, sodass Sie mit Eindringlingen sprechen oder sie herausfordern können, und bietet eine drahtlose Installation wie der Rest der Arlo-Familie. Es besteht die Möglichkeit einer direkten Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk oder eine Verbindung zu einem SmartHub, um einem vorhandenen Arlo-Setup beizutreten .

Das Überraschende an der neuen Essential XL ist, dass sie nur 20 US-Dollar mehr kostet als die kleinere Essential-Kamera. Dies könnte sich als beliebte Wahl erweisen. Es ist derzeit in den USA vorbestellbar. Wir erwarten eine breitere Markteinführung in Großbritannien im Jahr 2021.

Schreiben von Chris Hall.