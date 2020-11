Netatmo bietet Black Friday-Angebote für den größten Teil seiner Smart-Home-Produktpalette an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Smart-Home-Unternehmen Netatmo bietet verschiedene Produkte über den Black Friday-Verkauf an. Wir haben sie unten für Sie detailliert beschrieben.

An erster Stelle steht die Smart Home-Wetterstation, die die Innen- und Außenumgebung in Echtzeit analysiert, Warnungen an Ihr Smartphone sendet, wenn sich die Luftqualität verschlechtert, und die es Ihnen ermöglicht, Änderungen in der Umgebung zu überwachen.

Dann gibt es den von Philippe Starck entworfenen Smart Thermostat, der Ihnen Energie spart.

Ebenfalls im Angebot ist das Smart Radiator Valve, das den Smart Thermostat ergänzt. Sie werden verwendet, um die Temperatur jedes Raums jederzeit zu regeln.

Die Smart Indoor Camera bietet Gesichtserkennung und kann Echtzeit-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone senden.

Die Smart Outdoor Camera, die auch Echtzeitwarnungen sendet. Die Kamera kann den Unterschied zwischen Menschen, Fahrzeugen und Tieren erkennen.

Der Smart Smoke Alarm löst im Brandfall einen 85-dB-Alarm aus und sendet eine sofortige Benachrichtigung an das Smartphone des Benutzers. Es hat eine Batterie, die auch 10 Jahre hält.

Schließlich trägt der Smart Indoor Air Quality Monitor zur Schaffung einer gesünderen Umgebung bei, indem Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lärm gemessen werden.

