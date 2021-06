Netatmo bietet Prime Day-Angebote für den größten Teil seines Smart Home-Sortiments an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Smart-Home-Unternehmen Netatmo bietet verschiedene Produkte im Rahmen von Prime Day-Angeboten an und wir haben sie unten für Sie detailliert beschrieben.

Sie können alle Netatmo-Angebote auch bei Amazon UK einsehen .

• Netatmo Smart Home Wetterstation – Sparen Sie 48,99 €, jetzt 101 €: Überwachen Sie die Innen- und Außenumgebung in Echtzeit. Lassen Sie sich auf Ihr Smartphone benachrichtigen, wenn sich die Luftqualität verschlechtert, und überwachen Sie mühelos Veränderungen in der Umgebung. Sehen Sie sich dieses Angebot bei Amazon an

• Netatmo Smart Indoor Camera – Sparen Sie 66 €, jetzt 113 €: Diese Kamera verfügt über Gesichtserkennung und kann Echtzeit-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone senden. Siehe das Angebot bei Amazon

• Netatmo Smart Outdoor Camera – Sparen Sie £ 127, jetzt £ 192: Wir haben diese Kamera geliebt, als wir sie getestet haben. Eine Smarthome-Kamera, die auch als Flutlicht dient. Außerdem fallen keine Abonnementkosten an, es sendet Echtzeitwarnungen und kann den Unterschied zwischen Menschen, Fahrzeugen und Tieren erkennen. Klicken Sie hier, um das Angebot zu sehen

• Smarter Rauchmelder von Netatmo – Sparen Sie 26 €, jetzt 63,74 €: Eine weitere brillante Ergänzung Ihrer Hausautomation. Dieser intelligente Rauchmelder löst im Brandfall einen 85-dB-Alarm aus und sendet eine sofortige Benachrichtigung an das Smartphone des Benutzers. Es hat auch eine Batterie, die 10 Jahre hält. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon an

Schreiben von Dan Grabham. Bearbeiten von Adrian Willings.