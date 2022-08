Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Videotürklingeln von Google Nest haben mehrere praktische Funktionen an Bord, von der Erkennung bekannter Gesichter bis hin zur Möglichkeit, Aktivitätszonen einzurichten. Das bedeutet, dass Sie nicht jedes Mal alarmiert werden, wenn jemand an Ihrem Haus vorbeigeht, wenn Sie das nicht wollen.

Für diejenigen, die einen Google Home- oder Nest-Lautsprecher haben, gibt es auch eine Funktion namens Besucherankündigungen, die, sobald sie eingerichtet ist, dafür sorgt, dass Ihre Lautsprecher Ihnen mitteilen, wenn jemand an Ihrer Haustür ist, und wenn es sich um ein gespeichertes bekanntes Gesicht handelt, auch wer an Ihrer Haustür ist. Intelligente Displays zeigen auch eine Live-Übertragung Ihrer Türklingel an.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Besucherankündigung für die Google Nest Video-Türklingel einrichten, egal ob es sich um ein kabelgebundenes oder ein Batteriemodell handelt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Besucherankündigungen für Ihre Google Nest-Videotürklingel einzurichten. Sie erhalten nur dann Besucherankündigungen auf Ihren Lautsprechern und Displays, wenn diese in derselben Wohnung wie Ihre Türklingel in der Google Home-App eingerichtet sind, beachten Sie dies also.

Öffnen Sie die Google Home-App Berühren und halten Sie die Kachel Ihrer Türklingel Tippen Sie auf das Zahnrad für die Einstellungen in der oberen rechten Ecke Schalten Sie die Sprachbenachrichtigungen ein

Öffnen Sie die Nest-App Berühren und halten Sie die Kachel Ihres Geräts. Tippen Sie auf das Zahnrad für die Einstellungen in der oberen Ecke Tippen Sie auf Besucherankündigungen Toogeln Sie die Option an

Wenn Sie die Besucheransagen vorübergehend ausschalten möchten, können Sie die Option "Nicht stören" an Ihrer Google Nest Video-Türklingel verwenden und alle Ansagen werden unterbrochen.

Schreiben von Britta O'Boyle.