Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat seine neuesten Nest-Überwachungskameras zum Kauf angeboten.

Im August angekündigt , können die Nest Cam (kabelgebunden) und die Nest Cam mit Flutlicht jetzt in mehreren Ländern im Google Store gekauft werden.

Sie sind beide über andere Einzelhändler erhältlich – wie beispielsweise Best Buy in den USA. Weitere britische Verkaufsstellen werden sie wahrscheinlich rechtzeitig tragen.

Die Nest Cam (kabelgebunden) ist eine kleine Überwachungskamera im Bücherregal für den Innenbereich. Es kann in bis zu 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Auch HDR und Nachtsicht sind an Bord.

Wie alle Nest-Kameras 2021 verfügt sie über eine integrierte KI, sodass Personen, Tiere und Fahrzeuge ohne ein Cloud-basiertes Abonnement erkannt werden können. Der Speicher ist auch auf dem Gerät selbst enthalten, das die letzten drei Stunden Videoaufnahmen speichern kann.

Es kostet 89,99 £ in Großbritannien, 119,99 $ in den USA und ist in vier Farben erhältlich: Snow, Linen, Fog und Sand - letzteres mit Ahornholzbasis.

Auch die Nest Cam mit Flutlicht ist smarter als zuvor und erledigt einen Großteil ihrer Verarbeitung auf dem Gerät. Es wird mit zwei LED-Lampen (2400 Lumen) geliefert, die dank eines kabelgebundenen Stromanschlusses zur Bewegungserkennung, aber auch als allgemeine Außenbeleuchtung verwendet werden können.

Wie die Nest Cam (kabelgebunden) kann sie 1080p-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde in HDR aufnehmen, auch im Nachtsichtmodus.

Die Nest Cam mit Flutlicht kostet 269,99 £/279,99 $.

