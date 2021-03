Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird gemunkelt, dass Google an einem Nest Hub der zweiten Generation arbeitet, der als Nest Hub 2 bezeichnet wird . Das Gerät soll dem drei Jahre alten Nest Hub folgen und neben dem Nest Hub Max sitzen.

Wir haben die gemunkelten Spezifikationen des Nest Hub 2 gegen den Nest Hub gestellt, um zu sehen, was sich voraussichtlich ändern wird und welche Unterschiede wahrscheinlich sind.

Nest Hub: 7-Zoll-Floating-Display, mit Stoff bezogene Basis, drei Farben

Nest Hub 2: Gleiches Design, vier Farben

Der Google Nest Hub verfügt über ein 7-Zoll-Floating-Display, das auf einer mit Stoff bezogenen Lautsprecherbasis sitzt. Es misst 178,5 x 118 x 67,3 mm und wiegt 480 g.

Am oberen Rand des LCD-Touchscreen-Displays befinden sich ein Umgebungs-EQ-Lichtsensor und Fernfeldmikrofone. Auf der Rückseite des Displays befinden sich Lautstärkeregler und ein Schalter zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons. Es gibt auch einen Stromanschluss.

Es wird berichtet, dass der Google Nest Hub 2 ein ähnliches Design wie der Nest Hub bietet. Wir erwarten daher ein schwebendes Display mit einer mit Stoff bezogenen Basis. Bisher wurden noch keine Angaben zu Abmessungen, Gewicht oder Tasten gemacht, aber wie beim Nest Mini und Google Mini erwarten wir keine großen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Hub.

Der Nest Hub ist in Großbritannien in den Farben Kreide und Kohle sowie in den USA in den Farben Rosa erhältlich. Es wird behauptet, dass der Nest Hub 2 in vier Optionen erhältlich sein wird: Schwarz, Grau und Pink sowie Hellblau.

Nest Hub: Breitbandlautsprecher, Zwei-Mikrofon-Array, WLAN, Bluetooth 5.0

Nest Hub 2: Audioverbesserungen, Drei-Mikrofon-Array, Soli, ZigBee

Der Google Nest Hub verfügt über einen Vollbereichslautsprecher sowie ein Array mit zwei Mikrofonen. Es bietet sowohl Wi-Fi-Unterstützung als auch Bluetooth 5.0 und verfügt über einen integrierten Chromecast und Unterstützung für Multi-Room-Audio.

Es wird erwartet, dass der Google Nest Hub 2 eine Verbesserung der Audioqualität sowie die Umstellung auf ein Array mit drei Mikrofonen bietet, um die Verwendung von Google Assistant zu verbessern und es mit Nest Mini und Nest Audio in Einklang zu bringen .

Es wird auch gemunkelt, dass der Nest Hub 2 über den Soli-Chip von Google verfügt , der für die Schlafverfolgung und Gestensteuerung verwendet werden könnte, und es wird auch von Zigbee gesprochen , der die Notwendigkeit einer separaten Brücke bei der Steuerung einiger Smart-Home-Geräte zunichte machen würde.

Wi-Fi und Bluetooth werden zweifellos wieder an Bord des Nest Hub 2 sein, ebenso wie Chromecast-Unterstützung und Audio für mehrere Räume.

Nest Hub: Google-Assistent, Übersetzermodus, Smart Home-Steuerung, Musik, YouTube, Netflix

Nest Hub 2: Schlafverfolgung, Gestensteuerung

Der Google Nest Hub bietet eine Reihe von Funktionen, darunter den Übersetzermodus, die Möglichkeit, Netlflix anzusehen , Smart-Home-Geräte zu steuern, Musik zu hören, YouTube anzusehen, Nachrichten zu lesen und natürlich alles, was mit Google Assistant geliefert wird. Es kann auch als digitaler Fotorahmen verwendet werden.

Es wird erwartet, dass der Nest Hub 2 alles bietet, was der aktuelle Nest Hub bietet, jedoch mit einigen zusätzlichen Funktionen. Gerüchten zufolge kann der Nest Hub Ihren Schlaf dank des Soli-Chips auf einem Nachttisch verfolgen, der dann mit Google Fit verknüpft wird.

Es ist auch die Rede davon, dass der Nest Hub 2 über Gestensteuerungen wie den Nest Hub Max verfügt, mit denen Sie beispielsweise Ihre Hand heben können, um eine Spur anzuhalten. Wenn Zigbee an Bord ist, sollte der Nest Hub 2 auch die Verbindung und Steuerung von Smart-Home-Geräten erleichtern.

Basierend auf den Gerüchten wird erwartet, dass der Google Nest Hub 2 ein ähnliches Design wie sein Vorgänger bietet, jedoch Verbesserungen an der Hardware und den Funktionen vornimmt.

Es wird behauptet, dass die Audioqualität ebenso wie das Hören verbessert wird und Funktionen wie Gestensteuerung und Schlafverfolgung ein bereits großartiges Gerät noch nützlicher machen sollten.

In Bezug auf den Preis gab es widersprüchliche Berichte, wobei einige darauf hinwiesen, dass der Nest Hub 2 ungefähr so viel kosten wird wie der Nest Hub - in Großbritannien etwa 80 GBP, wenn der Nest Hub nicht zum Verkauf steht. Andere haben gesagt, dass der Nest Hub 2 zwischen dem Nest Hub und dem Nest Hub Max liegen wird, was den Preis des Nest Hub 2 in Großbritannien näher an 150 GBP bringen könnte.

Sie können die neuesten Gerüchte rund um den Nest Hub 2 in unserer separaten Funktion lesen, aber es wird erwartet, dass sie "eher früher als später" angekündigt wird. Bleiben Sie also auf dem Laufenden.

Schreiben von Britta O'Boyle.