Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google stellte bereits 2018 das ursprüngliche Nest Hub - ehemals Home Hub - Smart Display vor. Auf das 7-Zoll-Gerät mit Google Assistant-Funktion folgte 2019 der größere Nest Hub Max , der einen größeren Bildschirm und eine Nest Cam hinzufügte .

Nach drei Jahren ist es nicht verwunderlich, dass Gerüchte über einen Nachfolger des Nest Hub auftauchen. Sicherlich ist ein Update fällig, auch wenn der aktuelle Nest Hub immer noch ein großartiges Gerät ist?

Hier ist alles, was wir bisher über das gehört haben, was wir Nest Hub 2 nennen werden.

Erste Hälfte 2021

Ähnlicher Preis wie Nest Hub

Wie bereits erwähnt, wurde der ursprüngliche Google Nest Hub im Oktober 2018 gestartet. Obwohl Smart Displays wahrscheinlich nicht so regelmäßig wie ein Telefon aktualisiert werden, ist wahrscheinlich noch ein Update fällig.

Es wurde von 9to5 Google behauptet, dass der Nest Hub 2 "eher früher als später" kommt, aber noch kein Ereignisdatum oder bestimmtes Datum bekannt geworden ist. Wir würden es jedoch in der ersten Hälfte dieses Jahres erwarten, da es anscheinend Anfang Januar durch die FCC gegangen ist.

Die Website sagte auch, dass die Preise dem aktuellen Modell ähnlich sein würden, obwohl ein anderer Bericht darauf hinwies, dass das neue Modell zwischen dem aktuellen Nest Hub und dem Nest Hub Max liegen könnte. Als Referenz kostet der Nest Hub in Großbritannien 79,99 GBP - obwohl er derzeit für 49 GBP angeboten wird - und in den USA 89,99 USD. Der Nest Hub Max kostet in Großbritannien 219 GBP und in den USA 229 USD.

Gleich wie beim Vorgänger

Schwimmendes Display

Lautsprecherbasis mit Stoffbezug

Vier Farben

Der Nest Hub verfügt über ein 7-Zoll-Floating-Display, das auf einer länglichen, mit Stoff bezogenen Lautsprecherbasis sitzt, und der Nest Hub Max teilt dieses Design, jedoch in größerem Maßstab.

Es wurde behauptet, dass der Nest Hub 2 in der gleichen Designsprache wie sein Vorgänger bleiben wird, was daher wieder eine mit Stoff bezogene Lautsprecherbasis, ein schwebendes 7-Zoll-Display ohne Kamera und Lautstärkeregler auf der Rückseite des Displays bedeuten sollte. Google hat das Design des Google Mini nur geringfügig geändert, als es durch das Nest Mini ersetzt wurde. Daher ist es nicht verwunderlich, dass ein ähnliches Design auch für den Nest Nest Hub erwartet wird.

Die Farboptionen sollen sich jedoch geringfügig von den auf dem Nest Hub angebotenen Optionen ändern. Anscheinend bleiben Schwarz, Grau und Sand / Pink erhalten, aber die Aqua-Option wird durch ein Hellblau ersetzt, das dem Himmel von Nest Audio ähnelt.

Verbesserung der Audioqualität

Drei Fernfeldmikrofone

Soli Chip

Zigbee

Obwohl sich das Design für das dritte Nest Hub-Gerät anscheinend nicht wesentlich ändert, wird die Hardware erwartungsgemäß aktualisiert. Gerüchten zufolge wird die Audioqualität verbessert, was nicht verwunderlich ist, da Google auch einige gute Aktualisierungen der Audioqualität für das Nest Mini vorgenommen hat.

Es sollen auch drei Fernfeldmikrofone an Bord sein, anstatt der beiden, die derzeit im ursprünglichen Hub angeboten werden. Dies würde es mit Nest Mini und Nest Audio gleichsetzen, die beide drei Fernfeldmikrofone bieten.

Der Soli-Radarchip von Google soll sich auch an Bord des Nest Hub 2 befinden. Dies ist möglicherweise das größte Hardware-Upgrade, da er anscheinend für die Schlafverfolgung und Gestensteuerung verwendet wird.

Es wurde auch von Zigbee an Bord gesprochen. Zigbee ist ein Kommunikationsprotokoll, das für Smarthome-Geräte verwendet wird, die in einigen Echo-Geräten von Amazon zu finden sind, sodass keine separate Bridge erforderlich ist, die kompatible Geräte mit Ihrem Router verbindet.

Schlaf-Tracking mit Soli

Verbindet sich mit Google Fit

Gestensteuerung

Google-Assistent

Wie bereits erwähnt, wird der Nest Hub 2 angeblich mit dem Soli-Radarchip von Google an Bord geliefert, der in den Google Pixel 4 und 4 XL enthalten ist und auch im Nest-Lernthermostat enthalten ist .

Berichten zufolge wird der Soli-Chip hauptsächlich für die Schlafverfolgung verwendet, die offenbar mit Google Fit verknüpft sein wird. Der Google Nest Hub eignet sich aufgrund seiner geringeren Größe wahrscheinlich am besten für einen Nachttisch, während sich der Nest Hub Max beispielsweise hervorragend für eine Küche eignet. Wenn sich der Nest Hub 2 auf einem Nachttisch befand, ist die Schlafverfolgung als Funktion sinnvoll.

Es heißt, Google arbeite daran, "Proaktive Gesundheits- und Fitnessergebnisse" auf Smart Displays anzuzeigen. Möglicherweise wird diese Funktion wie der Nest Hub 2 gestartet, aber auch der Nest Hub und der Nest Hub Max.

In Bezug auf die Gestensteuerung verfügt der Nest Hub Max dank seiner integrierten Nest-Kamera über Gestensteuerungen, mit denen Sie beispielsweise Ihre Hand hochhalten können, um die Musik anzuhalten. Der Soli-Chip ermöglicht jedoch ähnliche Funktionen im Nest Hub 2, ohne dies zu tun eine Kamera hinzufügen.

Darüber hinaus erwarten wir von seinem Nachfolger natürlich dieselben Funktionen wie der aktuelle Nest Hub, darunter Übersetzermodus, die Möglichkeit, Netflix , Wetter und Nachrichten anzusehen, Smart-Home-Geräte zu steuern und natürlich Google Assistant.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über den Google Nest Hub 2 gehört haben.

9to5 Google berichtete, dass das Design des nächsten Nest Hub dem aktuellen Modell ähneln wird, jedoch mit einem neuen Farbangebot. Die Audioqualität wird anscheinend verbessert und es werden drei Fernfeldmikrofone über zwei sein.

Dem Bericht zufolge wird auch das Soli-Radar hinzugefügt, das Schlaf-Tracking - das eine Verbindung zu Google Fit herstellt - und Gestensteuerung ermöglicht.

9to5 Google berichtete, dass mit der Angelegenheit vertraute Quellen angegeben haben, dass der Nest Hub der nächsten Generation den Soli-Radarchip für die Schlafverfolgung verwenden wird.

Ein Gerät mit dem Codenamen A4R-GUIK2 , das als "Interaktives Gerät" klassifiziert ist, wurde durch die FCC geleitet. Es wird angenommen, dass es sich bei dem Code um einen Nest Hub 2 handelt, der von Soli und Zigbee unterstützt wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.