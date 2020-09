Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat wahrscheinlich ein neues Nest-Thermostat auf dem Markt, wie aus der FCC-Dokumentation hervorgeht . Dies wäre der erste Thermostat des Unternehmens seit über drei Jahren und könnte bald auf den Markt kommen.

Laut Droid Life scheint das Gerät Project Soli- Radarbewegungssteuerungen zu bieten. Aus diesem Dokumenten-Cache lässt sich jedoch wenig ableiten. Das Nest-Thermostat heißt anscheinend Modell G4CVZ, unterstützt 802.11n Wi-Fi und Bluetooth 5.0 und verfügt über einen 60-GHz-Radarsender, genau wie das Pixel 4 für Motion Sense-Gestensteuerungen.

Motion Sense-Funktionen in einem an der Wand montierten Heimthermostat können bedeuten, dass der Nest-Thermostat erkennen kann, wann Sie ihn betrachten, bevor er das Display aufleuchtet. In der Zwischenzeit können Gesten verwendet werden, um das Nest-Thermostat zu steuern, möglicherweise sogar die Möglichkeit, aus einiger Entfernung zwischen Menüs zu wechseln.

Google hat Nest 2014 für 3,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Mit der Thermostatreihe des Smart-Home-Unternehmens hat es jedoch seit einigen Jahren nicht mehr viel gebracht. Zum Beispiel das neueste Nest-Thermostat, ein billigeres Modell namens Nest-Thermostat E, das 2017 veröffentlicht wurde, während das aktuelle Flaggschiff-Thermostat 2015 veröffentlicht wurde.

Google veranstaltet normalerweise im Herbst ein Hardware-Event, sodass der neue Nest-Thermostat in den kommenden Wochen möglicherweise neben dem Pixel 5 erscheinen könnte.

Schreiben von Maggie Tillman.