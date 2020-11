Sparen Sie mit diesem frühen Black Friday-Angebot viel beim Neato Robotics D4

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Roboterstaubsauger sind eines der Geräte, die Sie wahrscheinlich wollen, aber Sie haben immer mit dem hohen Preis gescheitert. Nun, kein Problem mehr, denn der hervorragende Neato Robotics D4-Roboterstaubsauger ist vorerst günstig.

Dieser Deal ist einen Blick wert, wenn Sie überlegt haben, einen Roboterstaubsauger zu kaufen, um Ihre Aufgaben zu erledigen.

Der Neato Robotics D4 Roboterstaubsauger kostet normalerweise mehr als 400 GBP (absolut baulk-würdig) und kostet jetzt nur noch 249,99 GBP . Wir sind uns nicht sicher, wie lange dieser Deal dauern wird, aber im Moment ist dieser mit Wi-Fi verbundene Roboterstaubsauger ein etwas verlockenderes Schnäppchen.

Neato ist einer der größten Namen bei Roboterstaubsaugern, und beide Bots fahren mehr als nur selbst durch Ihre Wohnung und sammeln Schmutz.

Sie können diese Bots mit einer zugehörigen Smartphone-App steuern, um die Reinigung zu planen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn die Reinigung abgeschlossen ist oder wenn der Botvac stecken bleibt. Es ist auch mit Amazon Alexa kompatibel.

Die Anleitung kommt vom Laserscannen und dieser Roboterreiniger ist mehr als intelligent genug, um zu einer Ladestation zurückzukehren, wenn er auch zusätzlichen Saft benötigt. Freisprech- und problemlose Reinigung für Ihr Zuhause.

Es sind nur noch wenige Stunden, um diese Schnäppchen zu machen. Bereiten Sie also Ihre Brieftasche vor. Wir haben den Neato D4 sehr geschätzt, als wir ihn getestet haben, und er ist jeden Cent wert.

