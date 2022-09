Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der Internationalen Funk ausstellung (IFA) in Berlin wurden in dieser Woche zahlreiche Produkte angekündigt, aber nur wenige weckten das Interesse so sehr wie die Erweiterung der Styler-Kleiderreinigungsgeräte von LG.

Denn das LG Styler ShoeCase und ShoeCare sind speziell für die Pflege und Auffrischung von Turnschuhen konzipiert.

Nun, sie funktionieren auch mit anderen Schuhen. Angesichts des zunehmenden Trends zum Sammeln von Turnschuhen scheint es jedoch so, als ob LG sich direkt an diesen Markt wendet. Und warum auch nicht?

Das ShoeCase wurde speziell dafür entwickelt, um zum Beispiel Ihr Lieblingspaar Yeezys zu präsentieren. Es handelt sich um eine weitgehend transparente Box, in die ein einzelnes Paar Schuhe passt.

Sie schützt vor UV-Licht, das die wertvollen Schuhe verfärben kann, und verfügt über einen 360-Grad-Drehteller, um den Inhalt zu präsentieren. Zur Sicherheit gibt es auch ein Licht.

Das Styler Shoecase ist außerdem modular aufgebaut, so dass mehrere Einheiten für eine schrankartige Präsentation gestapelt werden können.

Ein LG Styler ShoeCare kann ebenfalls in den Mix aufgenommen werden. Er verfügt über die gleiche Reinigungstechnologie wie das vor einigen Jahren eingeführte Styler-Gerät. Wenn Sie Ihre schmutzigen Schuhe in das Gerät geben, können Sie sie in etwa 37 Minuten komplett auffrischen, um Gerüche zu entfernen oder sie zu trocknen, wenn sie nass sind.

Leider konnten wir den Styler ShoeCare auf der IFA nicht in Aktion sehen - und zum Glück auch nicht an den Schuhen riechen, die er enthält. Aber das Gerät ist hübsch gestaltet und wir sehen durchaus einen Sinn darin.

Da es drei Paar Schuhe auf einmal reinigen kann, könnte es für die Familie sehr praktisch sein.

Der LG Styler ShoeCase hingegen ist ziemlich verrückt, vielleicht in Anbetracht der aktuellen Lebenshaltungskostenkrise schlecht getimt, aber aus Gründen, die wir nicht genau benennen können, auch genial.

Wir haben bestimmt ein Paar Adidas Trimm Trabs, die toll aussehen würden, wenn sie sich drehen.

Schreiben von Rik Henderson.