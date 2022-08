Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - LG hat das Styler ShoeCase und ShoeCare auf der Technologiemesse IFA in Berlin vorgestellt und sie sind genau das, was der Arzt für Ihre limitierten Turnschuhe verschrieben hat.

Haben Sie ein Paar Ben & Jerry Nike SB Chunky Dunky's? Nun, das LG Styler ShoeCase sorgt dafür, dass sie in der optimalen Umgebung aufbewahrt werden. Das LG Styler ShoeCase richtet sich an "Sneakerheads" und verfügt über transparente Paneele, die es Ihnen ermöglichen, Ihre seltenen Turnschuhe in einer platzsparenden Lösung zu präsentieren. Das modulare Design erlaubt es Ihnen, bis zu vier Etuis übereinander zu stapeln.

Laut LG schützt das ShoeCase auch vor Feuchtigkeit und UV-Licht, das das Gewebe verfärbt. Außerdem gibt es eine 360-Grad-Drehscheibe, so dass Sie sicherstellen können, dass jedes Element Ihrer Schuhe zur Geltung kommt.

Der LG Styler ShoeCare verwendet die TrueSteam-Technologie des Unternehmens zur Auffrischung von Schuhen. Je nach Stoffart des Schuhs stehen 10 verschiedene Programme zur Auswahl, die alle Feuchtigkeit aufsaugen und Gerüche entfernen können.

Das ShoeCare-System kann angeblich bis zu vier Paar Schuhe in 37 Minuten mit einem Standardprogramm auffrischen, das mit 35 dB arbeitet. Es ist auch möglich, zwei Paar Schuhe mit unterschiedlichem Pflegebedarf gleichzeitig aufzufrischen, und es gibt eine höhenverstellbare Moving Nozzle, um die Innenseite der Schuhe zu trocknen.

Der LG Styler ShoeCase und ShoeCare sind mit der LG ThinQ App kompatibel, so dass man sie aus der Ferne steuern und überwachen kann. Es gibt noch keine Informationen über Preise oder Verfügbarkeit.

Schreiben von Britta O'Boyle.