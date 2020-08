Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Lenovo Smart Clock Essential ist eine der Funktionen, die auf den Zinnprodukten stehen . Es handelt sich um eine Digitaluhr, die von Google Assistant unterstützt wird und sich in einen zeitkritischen Smart Speaker verwandelt.

Die ursprüngliche Lenovo Smart Clock , die 2019 veröffentlicht wurde, ist ein Touchscreen-basiertes Gerät, mit dem verschiedene Google Assistant-Bildschirme angezeigt werden können. Das Essential entfernt diese Touchscreen-Fähigkeit und reduziert die Dinge auf das Wesentliche.

In gewisser Weise handelt es sich um eine "Lautsprecheruhr", die die Funktionen, die Sie von einer Uhr am Bett oder auf der Küchenoberfläche erwarten würden - Uhrzeit, Datum, Alarm - mit intelligenten Funktionen von Google Assistant verbindet, z. B. Radio hören oder Wetter haben angekündigt.

Die Smart Clock Essential verfügt über große LED-Leuchten, aber das Display ist automatisch dimmbar, sodass Sie nachts nicht gestört werden - es sei denn, Sie möchten es als Nachtlicht verwenden, was eine verfügbare Funktion ist.

Es gibt einen integrierten 3-W-Lautsprecher mit zwei passiven Strahlern, um den Klang zu verstärken. Wir gehen davon aus, dass er dem Original sehr ähnlich sein wird - klein, aber für ein bisschen Hintergrundhören oder morgendliches Aufwachen Ihrer Lieblingsmusik geeignet.

Die Essential hat ebenso wie die vollfette Smart Clock ein Soft-Touch-Material an der Außenseite, das dem Design eine Weichheit verleiht, die sich in jeden Raum integrieren lässt.

Der Schlüssel zum Essential liegt natürlich in seinem Preis: Es wird für 59 Euro im Einzelhandel erhältlich sein, wenn es in den Handel kommt, was es zu einem Schnäppchen macht. Wie bereits erwähnt, ist die originale und besser ausgestattete Smart Clock häufig zum halben Preis erhältlich (was sie noch billiger macht).

Schreiben von Mike Lowe. Bearbeiten von Dan Grabham.