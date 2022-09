iRobot Roomba Combo J7+ kann gleichzeitig staubsaugen und wischen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - iRobot hat seinen neuesten Roomba-Roboterstaubsauger, den Roomba Combo J7+, vorgestellt. Er ist ein willkommener Schritt nach vorne, da er gleichzeitig staubsaugen und wischen kann, ohne manuell umschalten zu müssen.

Sein Wischsystem ist an einem mechanischen Arm befestigt, der nach oben und vom Boden weg schwingen kann und über dem Staubsauger ruht, wenn er nicht in Gebrauch ist, so dass er keine nassen Flecken auf Teppichen oder Läufern hinterlässt.

Der Staubsauger ist, wie nicht anders zu erwarten, eine verbesserte Version des bereits erhältlichen Roomba J7+ und enthält auch einige Verbesserungen seines Betriebssystems, Roomba OS, die im Laufe der Zeit dank der von Roomba bereitgestellten Cloud-Updates hinzugefügt werden können.

Viele Staubsaugerroboter verfügen heutzutage über integrierte Wischfunktionen, aber in den meisten Fällen muss der Besitzer diese entweder manuell aktivieren, indem er ein Teil austauscht, oder der Staubsauger muss zu seiner Basisstation zurückkehren, um den Modus zu wechseln, bevor er sich auf den Weg macht, um Ihre Hartböden zu reinigen.

Ein Staubsauger, der diesen Wechsel während der Fahrt vornehmen kann, bringt uns einen Schritt näher an die All-in-One-Lösung, von der viele Menschen träumen, wenn sie einen Staubsaugerroboter kaufen. Es wird also interessant sein zu sehen, ob Konkurrenten wie Roborock diese Funktion besonders schnell einholen können.

Der Roomba Combo J7+ wird in Europa und den USA am 4. Oktober 2022 zu einem Preis von 1.099 US-Dollar auf den Markt kommen, wobei die Preise für Europa noch nicht bekannt gegeben wurden.

Wenn Sie sich in der Zwischenzeit für einen Staubsaugerroboter interessieren, werfen Sie einen Blick auf unsere Liste der besten Geräte, die derzeit auf dem Markt sind, um zu sehen, was Sie sich anschaffen sollten.

